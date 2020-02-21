В Минобороны РФ опровергли заявления о «сотнях тысяч» беженцев из Идлиба

Дамаск, 21 февраля. В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии опровергли утверждения о «сотнях тысяч» сирийских беженцев, которые якобы бегут к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и правительственными войсками в провинции Идлиб.

В ЦПВС напомнили, что, как только обстановка в Идлибской зоне деэскалации начала обостряться, российский Центр начал непрерывный круглосуточный мониторинг гуманитарной ситуации северо-западных районов страны. Для получения данных используются: группировка беспилотников, круглосуточные «горячие» телефонные линии ЦПВС, анализ соцсетей и интернет-ресурсов, а также обширные прямые контакты офицеров с местными жителями.

«Информация о якобы потоках «сотен тысяч» мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции — не соответствует действительности», — подчеркивается в сообщении Центра по примирению.

Кроме того, не были обнародованы какие-либо фото- или видеоматериалы или любые другие свидетельства, подтверждающие заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе беженцев из зоны деэскалации.

В ЦПВС также отметили, что все дороги в этом районе последнее время функционируют в обычном режиме. Это, в частности, позволило Турции перебросить на территорию «Большого Идлиба» колонны боевой техники и грузовой автотранспорт с боеприпасами.

«В настоящее время именно террористы, прикрываясь местными жителями в качестве «живого щита», блокируют все пути выхода сирийских граждан через организованные Центром по примирению враждующих сторон и Сирией гуманитарные коридоры к пунктам пропуска «Эль-Хадер» в провинции Алеппо, «Абу-Эд-Духур» в провинции Идлиб и «Хабит» в провинции Хама», — сообщили в ЦПВС.

Центр по примирению призвал Анкару принять меры, которые позволили бы обеспечить мирным жителям восточных и южных районов провинции Идлиб выход через открытые пункты пропуска в районы, подконтрольные сирийскому правительству.

Напомним, ситуация в Идлибе обострилась 20 февраля. Тогда в ЦПВС сообщили, что протурецкие боевики при поддержке турецкой артиллерии прорвали оборону Сирийской арабской армии в районе Кминаса и Найраба. Отбить все атаки помогла поддержка, которую САА оказали ВКС РФ. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, передавала «Газета.ру».

Идлиб остается единственной из четырех зон деэскалации, которую пока не смогла взять под контроль Сирийская арабская армия. Большая часть Идлибской зоны захвачена террористами запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1. При этом Турция, несмотря на свои обязательства в рамках международных соглашений, оказывает поддержку боевикам, усугубляя обстановку в Идлибе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция регулярно усиливает напряженность в этом регионе, путем различных провокаций и прямой поддержки протурецких террористических группировок, действующих в этой сирийской провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.