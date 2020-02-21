Вспышку коронавируса зарегистрировали в Италии

Рим, 21 февраля. В области Ломбардия, расположенной на севере Италии, зафиксированы 8 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 17. О вспышке заболевания заявил местный асессор по здравоохранению Джулио Галлера.

Сообщается, что большинство заболевших – это санитары и медперсонал больницы в Кодоньо. На данный момент в карантин помещены 250 человек, которые контактировали с заболевшими. Среди них 149 общались с первым зараженным итальянцем – 38-летним жителем города Кодоньо.

«Мы обнаружили восемь положительных результатов, из которых пять — это сотрудники санитарной службы и медперсонал больницы в Кодоньо, а кроме них три пациента», – цитирует РИА Новости асессора по здравоохранению.

В настоящее время местных жителей просят без надобности не покидать дома. В городах, которые затронуты эпидемией, запрещено проводить массовые мероприятия, а также вести торговлю, за исключением товаров первой необходимости.

Напомним, ранее вице-мэр китайского города Ухань Ху Ябо заявил, что руководство возведет еще 19 временных больниц. Ситуация с инфекцией в стране по-прежнему остается серьезной, несмотря на уменьшение числа новых инфицированных и людей с повышенной температурой, пишет «Газета.ru».