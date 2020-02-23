Конституция РФ. Что нового? Тема недели. ФАН-ТВ

В России настоящий законотворческий бум. Революционное Послание Владимира Путина Федеральному собранию и особенно смелое предложение президента вдохнуть новую жизнь в конституцию так воодушевили страну, что уже второй месяц россияне буквально фонтанируют идеями. В «главный штаб» в Москве поступило более полутысячи поправок со всех уголков страны огромной, а, кажется, народному креативу, как русской реке Волге, конца и края нет.

Встречи Путина с рабочей группой по обновлению главного закона, куда вошли представители науки, культуры, медицины, спорта и, разумеется, юристы, становятся все более продолжительными и содержательными. Инициатива в данном случае не наказуема. За изучение конституции взялись даже домохозяйки, ну, и олимпийские чемпионки.

«Прочитала конституцию нашей страны, это важно, потому что до этого не было повода и необходимости. А я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем, узнала очень много интересного», — говорит Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка.

И это не просто модное поветрие. Теперь у каждого жителя страны появился уникальный шанс стать автором нововведений и ощутимо повлиять на свое будущее. И это — реальность современной России, а не патетика. Традиционно к основному закону страны было принято относиться, как к монолитным неприкасаемым скрижалям. Но ведь конституция — не Священное Писание и не исторический памятник, а живой документ, который должен совершенствоваться вместе с эпохой. Не только «глаголом жечь сердца людей», но и банально повышать качество жизни россиян. Действующая конституция рождалась в муках еще в ельцинскую пору на фоне политической турбулентности и экономического кризиса. А ведь с 1993 года ситуация в России кардинально изменилась. По сути, мы живем в другой стране.

«Жизнь поменялась, и она требует определенной реакции, в том числе в основном законе. Это очевидный факт и с точки зрения технологий, и с точки зрения общего состояния общества, и с точки зрения финансовых возможностей государства, нашего статуса. Это совершенно правильно, то, чем мы сейчас занимаемся, и, безусловно, должно быть рассчитано на длительную перспективу», — сказал Владимир Путин, президент России.

Теперь Российская Федерация стоит не на песке, а на прочном фундаменте. И стало очевидно, что в главном законе страны можно прописать социальные гарантии. Немыслимые для лихих 90-х. В поправках уже отражено, что государство будет нести ответственность за благосостояние каждого гражданина. И ни при каких условиях не сможет отказаться от социально ориентированного курса. Индексация соцвыплат и пенсий не реже раза в год, минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума, гарантированное право на материнский капитал — эти поправки россияне встретили аплодисментами. Как и идею о закреплении в конституции понятия «традиционных семейных ценностей». Если брак, то между мужчиной и женщиной, если семья, то «папа, мама, я», и никаких «родителей №1 и №2» из лексикона европейского толерантного концлагеря.

«Пока я — президент, у нас не будет «родителя номер один». Будут «папа» и «мама», — сказал Владимир Путин, президент России.

Работа над корректировками главного закона страны — это еще и возможность признаться в любви к Родине. Чего стоит предложение актера Владимира Машкова закрепить в конституции незыблемость российских границ, чтобы не пяди земли не отдавать. Это уже в духе Александра Невского и Георгия Жукова…

«В иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов: «Пока Путин — президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется, – прекрасная формулировка, — окно возможностей». Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду. В связи с этим я могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут и направят, мне кажется, что было бы неплохо закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», — считает Владимир Машков, народный артист Российской Федерации.

В «патриотическом блоке» поправок — предложение о предоставлении российского гражданства, что называется, «автоматом» для русскоязычных граждан Украины, Белоруссии и Казахстана. Фактически речь идет о воссоединении русского народа. В юбилейный год Великой Победы актуально звучит идея зафиксировать в конституции статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне. Очевидная историческая правда все чаще подвергается сомнениям в фейковом геополитическом зазеркалье, да и в стане отечественных блогеров с покупными дипломами.

«Сейчас происходит какая-то вакханалия с точки зрения истории, то, что мы слышим из Польши, то, о чем вы говорили недавно, то, что мы слышим из стран Прибалтики. Это уже не просто попытка переписать историю, а предпринимается попытка создать сначала параллельную, а потом альтернативную историю. Если мы не остановим параллельную историю, создастся альтернативная. Выяснится, что вся Европа была освобождена Соединенными Штатами Америки, дедушка Обамы освобождал Освенцим. И от того, что сейчас кажется абсурдным, мы перейдем в общественном сознании очень многих стран к тому, что это будет восприниматься как некая данность, и никого не будут интересовать исторические документы, никого не будут интересовать детали», — считает Алексей Пушков, член Совета Федерации РФ.

Конституция с новым лицом поставит на место завравшийся Запад, привыкший разговаривать с Москвой исключительно на языке санкций и менторских поучений. Поправка, предложенная Владимиром Путиным, о приоритете российского законодательства над международным, позволит обезопасить страну от необоснованного прессинга и нелепых претензий англосаксонских лжеучителей. За примером далеко ходить не надо.

«Очередное заседание суда где-то в Гааге, и, по сути, Россия должна согласно этому приговору выплатить 50 миллиардов долларов Ходорковскому и другим жуликам, которые находятся за пределами нашей страны. Чтобы было понятно, что такое 50 миллиардов долларов: это примерно три триллиона рублей, это шестая часть государственного бюджета России. То есть нефть наша, компания наша, недра наши, суд голландский, и мы кому-то должны отдавать то, что весь народ зарабатывает в течение нескольких месяцев. Мне кажется, ситуация абсолютно показательная. Поэтому мы должны дать руководству России не выполнять подобные сомнительные, я бы даже сказал коррумпированные приговоры, опираясь на конституцию», — поделился Николай Стариков, писатель и общественный деятель.

Основной закон страны ждет тотальная политическая модернизация. Среди предложений Владимира Путина: закрепление в конституции статуса и роли Госсовета, предоставление доселе невиданных полномочий парламенту, в частности, права назначать премьер-министра, ужесточение требований к кандидатам в президенты и ограничение пребывания на посту главы государства двумя сроками. Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников озвучил и другие потенциальные нововведения: в основном законе государства российского может появиться пункт о праве президента распустить Госдуму, если она не утвердит более трети всего состава кабмина.

К слову, сам факт, что нижняя палата будет утверждать министров — еще одна поправка в конституцию. Могут появиться и новые требования к министрам, например, запрет на зарубежные банковские счета. До этого речь уже шла о запрете на иностранное гражданство для высших должностных лиц. Полный список поправок ориентировочно сформируют ко 2 марта. Дедлайн переносился из-за невиданного количества поступающих предложений. Сейчас они проходят обсуждения на местах, а затем уже на федеральном уровне выверяются до каждой буквы и облекаются в четкие юридические формулировки. Государственная Дума приняла инициированные президентом изменения в конституцию в первом чтении. Второе могут назначить на 10 марта. Но, как бы то ни было, окончательно документ не примут до общероссийского голосования, когда свой вердикт итоговым правкам в основной закон вынесет «народное вече». Плебисцит в действии.

«По сути важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит, закон вступает в силу, и поправки в конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в конституцию внесены не будут», — заявил Владимир Путин, президент России.

Поистине историческую дату голосования (а ей, возможно, станет будний день 22 апреля) официально объявят выходным. Центризбирком планирует создать дополнительные участки прямо на рабочих местах. Упростить процедуру голосования поможет система «Мобильный избиратель». Сравнить грядущее эпохальное событие по значимости, да и по форме, можно, разве что, с выборами президента. И это история не про лозунги из 90-х в духе «голосуй, а то проиграешь». Она про наше будущее — одно на всех и для каждого. Гарантом которого выступает основной закон страны — российская конституция.