Томми Робинсон: Америка поддерживает радикальных экстремистов оружием. ФАН-ТВ

Известный британский политик и журналист Томми Робинсон приехал в Россию, чтобы поделиться своим опытом работы в Америке и Европе. Он рассказал о необоснованной блокировке его аккаунта в Twitter. Затронул журналист и тему радикального экстремизма.

«Мы знаем, что Барак Обама дал власть этому экстремисту, развязал ему руки. То же самое происходит в Сирии, где Америка поддерживает радикальных экстремистов вооружением. Они знали, что произойдет, когда убрали Саддама Хуссейна, они знали, что произойдет, когда убирали Каддафи. Они дестабилизировали эти страны, открыв ворота в Европу. Я думаю, было намерение объединить Европу и Африку. Убрав Каддафи, они открыли путь к региону, богатому ресурсами. И Европа на самом деле сдерживает нашествие мигрантов. Мы можем видеть, как хорошо организовано спланировано распределение беженцев. Ангела Меркель с распростертыми объятьями на протяжении года приняла миллион молодых беженцев. Если мы посмотрим на Асада, и людей, которых он привел. И Америку, которая поддерживает «мятежников» в «белых касках». Они террористы. Наше правительство поддерживает террористов из-за нефти. Они знают, что поддерживают террористов, они совершенно точно знают, что делают. Вопрос в том, чтобы донести это до общественности. И это к вопросу о социальных сетях: достигнет ли наше сообщение адресата. 69 миллионов человек смотрят мои видео в Facebook за месяц, 172 миллиона человек читают мои твитты. Мы проливаем свет на проблему, рассказываем обо все этой лжи. Поэтому они пытаются вернуть контроль, убрать нас из медийного поля, удалить, потому что судя по всему, это имеет эффект. Они удаляли меня якобы за язык ненависти, но это они — настоящие фашисты, нацисты, экстремисты, но они владеют социальными медиа. Они удаляют меня за то, что я публично стыжу правительство, стыжу СМИ за их ложь и коррупцию», — считает Томми.