Джабаров назвал «визовым произволом» действия властей Эстонии против России

Вена, 21 февраля. Власти Эстонии на системной основе без каких-либо оснований закрывают въезд в шенгенскую зону неугодным российским журналистам, что можно квалифицировать как визовый произвол, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Власти Эстонии, прикрываясь соображениями национальной безопасности, на системной основе закрывают въезд в шенгенскую зону неугодным российским политикам, общественным деятелям, ученым, журналистам, молодежным активистам», — заявил Джабаров на заседании комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Политик напомнил, что в 2019 году в аэропорту Таллина журналистов телеканала «Звезда» задержали и выдворили из страны. Не смогли попасть в Эстонию также члены организации «Молодая гвардия».

Джабаров обратил внимание на тот факт, что эстонцы, закрывая въезд россиянам, устанавливают для них максимальные сроки, как для злостных нарушителей. Таким образом они пытаются свести счеты со всеми российскими общественными деятелями из патриотических организаций, взгляды которых не совпадают с позициями официальных властей.

«Считаем возможным квалифицировать такую практику как визовый произвол, противоречащий смыслу и духу шенгенских соглашений», — подчеркнул сенатор.

Ранее в пятницу сообщалось, что российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ уведомила организацию о грубом нарушении прав человека в ситуации со Sputnik Эстония.

В декабре 2019 года сотрудников Sputnik в Эстонии вызывали в Службу безопасности для проведения «профилактических» бесед, в ходе которых им настоятельно рекомендовали прекратить работу в агентстве. Позднее сотрудники Sputnik получили от эстонских правоохранителей прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если журналисты не разорвут трудовые соглашения с агентством до 1 января 2020 года.

Таллин объяснил свои действия «санкциями», которые были введены ЕС в 2014 году против ряда лиц в России. При этом МИА «Россия сегодня», в которое входит Sputnik, никогда не вносилось в европейские санкционные списки.