Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Идлибе

Москва, 21 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному установлению режима перемирия в сирийском Идлибе.

По его мнению, развитие ситуации на земле в Сирии становится все более опасным. Генсек ООН считает, что ситуация в Идлибе может привести к более серьезной конфронтации с непредсказуемыми последствиями.

«Мы стоим перед лицом более серьезной конфронтации с крайне непредсказуемыми последствиями», — сказал Гутерреш.

Он напомнил, что неоднократно призывал к «немедленному установлению режима перемирия в Идлибе, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе и избежать неконтролируемой эскалации». Генсек повторил, что у сирийского конфликта нет военного решения, единственный путь — политический.

Ранее в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, на которых обсудили, в частности, ситуацию в Идлибе. Глава российского государства выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара не выполнила ряд ключевых обязательств по Идлибу. Однако турецкая сторона так не считает.

Накануне российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что протурецкие боевики при поддержке турецкой артиллерии прорвали оборону армии Сирии в районе Кминаса и Найраба. При поддержке ВКС РФ сирийским войскам удалось отбить атаки противников.