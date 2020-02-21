Зеленский призвал наказать виновных в нагнетании паники из-за эвакуации украинцев из КНР

Киев, 21 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский призвал наказать виновных в нагнетании паники вокруг эвакуации граждан страны из китайской Ухани из-за вспышки коронавируса. Об этом глава государства заявил в обращении.

Массовые протесты вспыхнули в поселке Новые Санжары Полтавской области Украины. В расположенный в поселке санаторий доставили эвакуированных из Китая украинцев. Борт с 45 украинцами и 27 иностранцами прибыл в Харьков накануне, 20 февраля.

Еще до прибытия эвакуированных местные жители устроили беспорядки, выступая против размещения якобы «инфицированных» соотечественников. Они забросали автобусы с прибывшими из Китая украинцами камнями, беспорядки сопровождались стычками с полицией.

«Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах, сравнил Украину с Европой Средневековья. Президент отметил, что поступок протестующих нельзя назвать человеческим.

В пятницу стало известно, что протесты из-за эвакуации граждан Украины из Китая удалось погасить. Украинская полиция возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в поселке Новые Санжары.