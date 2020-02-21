Герцогиня Сассекская намерена бороться за королевский бренд

Лондон, 21 февраля. Супруга принца Гарри Меган Маркл не желает отказываться от названия бренда Sussex Royal. Под именем данной организации герцог и герцогиня Сассекские намерены заниматься благотворительностью, однако Елизавета II пожелала лишить их права на бренд, так как супружеская пара теперь не имеет прямого отношения к королевской семье.

По словам близкой подруги Меган Маркл, принцесса намерена бороться за бренд и «юридически ее ничего не остановит», поскольку глобальные благотворительные проекты, над которыми она работает совместно с супругом, говорят сами за себя. Об этом сообщает журнал OK со ссылкой на Daily Mail.

«Меган считает, что они с Гарри выбрали королевское имя для того, чтобы сделать ему честь, а не нажиться на нем. Они в первую очередь стремятся оказывать положительное влияние на людей и на окружающую среду, а не зарабатывать», – объясняет подруга герцогини.

На сегодняшний день под названием Sussex Royal продвигается дорогостоящий сайт и популярный Instagram-аккаунт. Правило, которое Букингемский дворец планирует применить к герцогам, является старинным. Издавна оно обеспечивает защиту королевского титула от использования его аферистами и мошенниками.

По словам британского журналиста Роберта Хардмана, то, что семье придется отказаться от бренда «королевский» стало ясно давно. Это правило могли не предусмотреть лишь их американские юристы, которые занимались регистрацией торговой марки, сообщает «Газета.ru».

О намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, а также добиться финансовой независимости от правящего дома Виндзоров герцог и герцогиня Сассекские заявили в январе. Пара уточнила, что этому решению предшествовали долгие месяцы размышлений и дискуссий. По их словам, они планируют больше времени проводить за океаном — в Северной Америке.