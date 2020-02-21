Умер актер из «Людей в черном» и «Республики ШКИД»

Москва, 21 февраля. Советский и американский актер Борис Лескин скончался на 98-м году жизни, сообщила на своей странице в Facebook актриса МХТ имени А. П. Чехова Дарья Юрская.

Артистка указала, что ее отец, актер Сергей Юрский и Борис Лескин дружили всю жизнь. «Сколько легенд и невероятно смешных историй» о Лескине, по ее словам, она узнала от отца.

«Большая потеря для нас. Борис Лескин, Боба... <…> И жизнь Бориса Лескина, длинная, разная, удивительная — невероятна. Прощайте», — написала Юрская.

Лескин до 1980 года жил в Советском Союзе, а затем переехал в США. До переезда он служил в Большом драматическом театре в Ленинграде, где также работал Юрский.

Актер снялся в нескольких десятках фильмов. Свою карьеру в кино начал в 50-х годах прошлого века. Среди его работ — «Ханума», «Республика ШКИД», «Люди в черном», «Старая, старая сказка» и ряд других кинокартин. В последний раз артист снялся в фильме «Замерзшие души», который вышел на экраны в 2008 году.

Режиссер Эдуард Старосельский снял в 2011 году документальный фильм о Борисе Лескине «Боба. Сапер Большого Драматического» с участием Сергея Юрского. В картине рассказывается о жизни и творчестве Лескина, о его участии в Великой Отечественной войне и о работе в БДТ.