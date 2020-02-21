Экс-полицейский из Дагестана обвиняется по делу о незаконной растоможке на 119 млн рублей

Москва, 21 февраля. Экс-сотрудник МРЭО ГИБДД города Каспийск Абдулбасир Ошуков предстанет перед судом по обвинению в участии в преступном сообществе и злоупотреблении полномочиями.

Расследование уголовного дела завершили следователи СКФО. По данным пресс-службы СК РФ, в 2012 году в Дагестане группа лиц создала преступное сообщество. Его членами стали сотрудники таможенного поста в Махачкале, сотрудники ГИБДД и другие дагестанцы.

С 2012 по 2014 годы члены ОПГ незаконно выдали паспорта на 90 дорогих иномарок и заработали на этом более чем 119 млн рублей. Дело Ошукова было выделено в отдельное производство из-за его состояния здоровья. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о применении к нему мер медицинского характера.

Дело в отношении организатора и главаря ОПГ Ахмета Онжолова в настоящее время рассматривается по существу. Трое других обвиняемых по данному делу объявлены в международный розыск. Еще восемь участников ОПГ, задержаны.