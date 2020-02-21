Адвокат Порошенко прокомментировал решение суда о принудительном приводе на допрос

Киев, 21 февраля. Защита бывшего президента Украины Петра Порошенко обжалует решение суда о принудительном приводе на допрос в Государственное бюро расследований, заявил адвокат экс-главы государства Игорь Головань.

В пятницу на сайте канала «112.Украина» появилась фотокопия постановления суда, согласно которому разрешен принудительный привод бывшего президента на допрос в качестве свидетеля 28 февраля.

Головань на своей странице в Facebook прокомментировал решение Печерского суда. По его словам, Порошенко не был уведомлен надлежащим образом о судебном заседании, на котором был вынесен вердикт.

Адвокат заявил, что подобное решение в юрисдикции не Печерского райсуда Киева, а Шевченковского, а такая «спешка и полное пренебрежение законом можно объяснить только политическим давлением со стороны офиса президента».

По словам защиты Порошенко, решение украинского суда нарушает практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и будет обжаловано.

«Мы также подадим жалобу в Высший совет правосудия на привлечение судьи к ответственности», — написал Головань в соцсети.

Ранее Госбюро предупредило Порошенко, что в случае неявки на допросы будет применена мера принудительного привода. Отмечается, что экс-глава государства не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах.