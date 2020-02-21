США не будут размещать в Европе новые ядерные заряды малой мощности для сдерживания РФ

Вашингтон, 21 февраля. США не планируют дополнительно размещать в Европе ядерные заряды малой мощности. Об этом сообщил представитель Пентагона.

По его словам, США намерены использовать обычные боеголовки для сдерживания России.

«Мы не собираемся размещать новые системы (ядерных вооружений) пониженной мощности в Европе. Наш ответ на российские нарушения будет с использованием обычных видов вооружения», — заявил американский чиновник.

Новая ядерная доктрина США, принятая во время президентства Дональда Трампа, подразумевает возможность применения ядерных ракет пониженной мощности. Сейчас такие заряды уже устанавливаются на американских субмаринах.

Россия выразила обеспокоенность в связи с развертыванием ядерных зарядов на подлодках США. В Москве подчеркнули, что Вашингтон «допускает для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в этой войне».

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал расширение ядерного и ударного потенциала. По его словам, данные меры необходимы в качестве ответа на развертывание новейших крылатых ракет Россией. При этом генсек Североатлантического альянса отметил, что НАТО выступает против гонки вооружений, в очередной раз продемонстрировав двойные стандарты, передавало Федеральное агентство новостей.