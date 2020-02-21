Депутат «Слуги народа» Бужанский назвал происходящее на Украине «вирусом пещерности»

Киев, 21 февраля. Депутат президентской партии «Слуги народа» Максим Бужанский уверен, что эвакуированных украинцев из Китая в любом другом украинском поселке встретили бы точно так же, как и жители Полтавской области.

Комментируя погромы в поселке Новые Санжары в эфире телеканала «ZIK», Бужанский рассказал, что ему «никогда в жизни не было так стыдно».

«Это правда, мы больны, больны вещью более страшной, чем все коронавирусы, которые можно придумать. Это вирус пещерности, который сидит в нас и вырывается наружу. И он объединяет нашу страну больше, чем что-либо другое. Вы видели — и во Львове, и в Тернополе, и в Полтаве — поверьте, если бы этот злополучный кортеж автобусов заехал куда угодно, в любое село любой другой области, реакция была бы точно такая же», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что не принимает оправданий, что люди напали, потому что испугались. По словам депутата, такое не должно происходить в центре Европы в XXI веке. Бужанский подчеркнул, что «можно вылечить грипп, можно вылечить что угодно, а вот это вылечить нельзя, это нужно лечить образованием годами, десятилетиями», а Украина, наоборот, «катится в пропасть и средневековье».

Схожую оценку происходящего в стране дал президент Украины Владимир Зеленский, передавала «Газета.ру». По словам Зеленского, такой поступок нельзя назвать человеческим. Он отметил, что его страну часто сравнивают с Европой, однако оказалось, что «в некоторых эпизодах, мы Европа эпохи Средневековья».

Массовые протесты вспыхнули в поселке Новые Санжары из-за решения киевских властей разместить в санатории в поселке эвакуированных из Китая граждан Украины в связи со вспышкой коронавируса, передавал RT. Еще до прибытия эвакуированных украинцев местные жители устроили беспорядки, выступая против размещения якобы «инфицированных» соотечественников.

Накануне, 20 февраля, на Украину прибыл самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами. Эвакуированных доставили в медицинский центр Национальной гвардии Украины. Местные жители забросали автобусы с прибывшими из Китая украинцами камнями. Глава МВД Украины Арсен Аваков прибыл на место массовых беспорядков и призвал людей не быть скотами.

Позднее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, возмущенная этими событиями, заявила, что в знак солидарности с эвакуированными украинцами, она проведет с ними в одном медицинском центре все время карантина. В пятницу глава Минздрава с гордостью написала у себя в Facebook, что ее запустили в зону обсервации. Однако вскоре руководитель медцентра сообщил местному телеканалу 112, что Скалецкая покинула санаторий.

Реакцию на страшные кадры из Украины ранее выразили представитель МИД РФ Мария Захарова и телеведущая Ольга Скабеева. По словам Захаровой, весьма символично, что беспорядки в Новых Санжарах произошли в годовщину Майдана, так как теперь «весь цивилизованный мир вздрогнул от собственноручно вскормленного племени». Скабеевой в свою очередь стало так жалко обездоленных граждан Украины, которых забросали камнями соотечественники, что она предложила перевезти их в Россию.