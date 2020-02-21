Борьба ястребов и либералов в разгар коронавируса: Самое важное о парламентских выборах в Иране

Специальный корреспондент ФАН Аббас Джума передает из Тегерана, где прошли выборы депутатов парламента.

По мотивам событий января 2020 года вполне можно снять неплохой боевик. Основные события разворачиваются в Багдаде, где США выслеживают опасного иранского генерала и убивают его метким ракетным ударом. Спецоперация транслируется в высоком разрешении на секретной базе США где-нибудь посреди каменистой пустыни Ирака. Американские вояки аплодируют, поздравляют друг друга. Далее идут отрывки из теленовостей, где ведущие сообщают о беспрецедентном военном успехе Вашингтона. Но радость длится недолго, так как Иран нападает на американские базы, и мир оказывается на грани войны.

Разумеется, ситуацию обязательно спасет какой-нибудь суперагент в отставке, который решил в кои-то веки посвятить время жене и дочери, как вдруг заявляется его чернокожий коллега и просит ещё раз отдать долг родине.

Но то в кино.

В реальности Штаты утираются и продолжают гадить Тегерану, закручивая санкционные гайки и вмешиваясь во внутренние дела Исламской республики.

Поэтому в преддверии парламентских выборов, в Иране беспрецедентно усилили меры безопасности. Власть призывает людей не игнорировать голосование, так как только сообща можно дать отпор врагу.

- Эти выборы очень важны для нас, - говорит председатель Совета стражей конституции Ирана аятолла Ахмад Джаннати. - Противник пытается подорвать процесс участия на них иранского народа. Мы должны сорвать его планы.

А кто-то для привлечения внимания к голосованию пошёл на совсем радикальные меры. Например, аятолла из Мешхеда Ахмед Алам аль-Хода заявил: «Кто не участвует в выборах, тот не мусульманин».

Справка

- Иранский парламент принимает законы, осуществляет расследования в любых сферах жизни в стране, может менять законы, противоречащие мусульманским принципам и конституции, одобряет международные договоры, соглашения и протоколы, может выносить импичмент президенту и министрам;

- Кандидатов предварительно отобрал специальный Совет стражей Конституции (состоит из 12 членов - шесть духовных лиц и шесть юристов).

Всего заявки для участия в выборах подали более 16 тысяч человек. Допущена была примерно половина. Прежде всего смотрят на репутацию кандидата и его семьи (нет ли родственников-контрреволюционеров), образование, возраст и так далее. Решение Совета можно обжаловать;

- В Иране нет партий. Кандидаты делятся на условно консерваторов и реформаторов (либералов);

- Выборы проходят в 200 избирательных округах 31 провинции государства;

- Открыто 55 тысяч избирательных участков;

- Народ выберет 290 членов меджлиса1, которые будут служить ему четыре года;

- Спикер парламента считается одним из наиболее важных политиков в стране;

- Право голоса имеют более 57 миллионов иранцев;

- Около 3 миллионов человек проголосуют впервые;

Хватит сюсюканий с Западом

Очевидно, что либералы растеряли былой авторитет. В 2016 году выборы в парламент проходили на фоне ожиданий потепления отношений с США и Европой. Тогда политики-реформаторы обещали, что скоро диалог с Западом принесёт Исламской республике сладкие экономические плоды. И люди поверили. Либералы получили 41% мест в парламенте, а консерваторы лишь 29%.

Но за четыре года многое изменилось. Нынешнему голосованию предшествовало серьезнейшее обострение отношение с Америкой и полный провал СВПД. После одностороннего выхода из ядерной сделки США, Европа оказалась не в состоянии выполнять свои обязательства. А иной опоры, по большому счету, у иранских либералов (к которым относится действующий президент Ирана и министр иностранных дел) нет.

Иранцев жестоко обманули. Наверное, также чувствовали себя россияне, когда Союз распался, а на Западе их никто особо не ждал.

Таким образом, у сторонников жесткой линии (ястребов) в Иране появился шанс. Это видно по составу кандидатов - в десятках избирательных округов конкуренция велась не между консерваторами и либералами, а непосредственно между консервативными политиками разной степени консервативности.

Откровенно говоря, Вашингтон знатно облажался. Выйдя из СВПД, развязав экономическую войну с Ираном и убив иранского генерала Касема Сулеймани, Штаты собственными руками подняли рейтинг самых антиамерикански настроенных политиков Исламской республики. Тут сложно не согласиться со словами президента Рухани:

«Американцы поняли, что путь, который они выбрали, основан на неверной стратегии».

Кроме того, США фактически помогли Ирану начать слезать с нефтяной иглы. По словам Рухани, это первый год, когда иранская экономика перестала быть зависимой от экспорта нефти. И уже заметна положительная динамика.

Теперь Штаты пристально следят за ходом иранских выборов. На днях госсекретарь Майкл Помпео заявил, что люди заслуживают возможности выразить свое мнение, не опасаясь репрессий. И добавил, что «США продолжают поддерживать гордых жителей Ирана и требуют свободных и честных выборов».

Во избежание ухудшения здоровья господина Помпео, чрезмерно волнующегося за судьбу иранцев, я лично проследил за ходом голосования на одном из избирательных участков Тегерана.

«Выборы прозрачнее стекла»

Говорит имам местной мечети, переоборудованной на день в избирательный участок под номером 779. Жестом приглашает внутрь.

Просторное, хорошо освещённое помещение очень хорошо подходит под такого рода мероприятий. И почему у нас не голосуют в церквях? Тут ведь есть и психологический нюанс - делающий политический выбор в храме находится не только под надзором наблюдателей, но и самого Господа Бога.

К слову о наблюдателях.

Помимо представителей МВД и судебной власти на участке дежурят многочисленные волонтёры из числа самых авторитетных людей района. Это учителя, владельцы кафе и магазинов, представители духовенства. Тут их знают и уважают. Таким образом, они лично заинтересованы в том, чтобы на «их» участке не было никаких эксцессов. На кону доброе имя, а это в Иране что-то да значит.

Зал мечети разделён на две части - для женщин и мужчин. На стенах расклеены листы с именами всех столичных кандидатов в депутаты. Из 1356 человек выберут лишь 30.



В остальном все как везде - бюллетени, урны. Правда подписи люди ставят не в кабинках, а сидя за специальными столиками в самом центре помещения. Сразу вспоминаются экзамены в школе или университете. «Списать» практически невозможно. За мухлёж могут и арестовать.

- Простите, а камеры слежения у вас есть, - спрашиваю я начальника участка.

- Нет, а зачем они нам? Тут все следят друг за другом. Фальсификации исключены.

- А чего народу так мало?

- Вы пришли в обеденное время. В целом, явка даже больше чем мы ожидали. Люди приходят с самого утра. Вечером, как правило, подтягиваются остальные.

- А что делать тем, кто не смог прийти?

- У нас есть мобильные участки. Они ездят по больницам и тюрьмам. В труднодоступные места летают на вертолётах. Даже за десятью избирателями.

- Расскажите, а есть вмешательство извне?

- Вы видели, какой тут режим. Вроде все открыто и прозрачно, но мышь не проскочит. Так что провокаций на земле нет. Но в интернете этого добра предостаточно. Американцы и израильтяне воздействуют на иранцев через соцсети. Призывают их бойкотировать выборы. Мол, режим вас душит, а вы ему накручиваете рейтинг своим присутствием на избирательных участках.

Да ещё и этот коронавирус. Но, как видите, люди идут. Иранцы настроены решительно.

Итого

Кто бы не пришёл к власти, управлять они будут иранским народом, который не выбирается. А народ устал от санкций, экономической неразберихи и коррупции. Так что новый парламент будет под сильнейшим давлением избирателей. Ему придётся сильно постараться, чтобы вернуть доверие населения и не спровоцировать повторения недавних событий, когда по всей стране разъяренные демонстранты нападали на полицейских и поджигали банки.

1 Организация запрещена на территории РФ.