Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после традиционного пятничного намаза встретился с журналистами и попытался объяснить действия Анкары в Северной Африке.

Ответы о вариантах решения ливийского вопроса при участии Турции лишний раз заставляют усомниться в мирных намерениях со стороны официальной Анкары. Ключевые месседжи Эрдогана заключаются в привычном: «Это не мы, это они». При этом никакие утвержденные международным сообществом нормативные акты для Анкары не имеют значения. Так, президент Турции открыто заявляет о поддержке так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, не обращая внимания на то, что его полномочия, согласно Схиратским соглашениям, истекли два года назад, а поставки вооружений запрещены эмбарго ООН в 2011 году, которое было продлено в 2020-м. Европейский союз намерен направить миссию по контролю и воспрепятствованию поставок вооружения и наемников через Средиземноморье.

Стоит отметить, что свою позицию Эрдоган пытался транслировать и в рамках телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, но, как сообщает AfricaIntelligence, в Париже опекаемых им представителей ПНС видеть особо не желают, тогда как глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приедет в столицу Франции с официальным визитом в марте.

Это означает, что Париж не согласен с Анкарой в вопросе легитимности ливийского главнокомандующего, выступающего от имени Палаты представителей.

В ответ на публикации в СМИ о масштабной отправке в Триполи наемников из Сирии и вооружения Турция стремится подставить Москву, с которой совместно пыталась выступать гарантом ливийского перемирия. Напомним, что, согласно сообщениям мировых СМИ, в ливийской столице присутствуют около 7,5 тысячи боевиков, порядка 3 тысяч турецких военнослужащих и почти 2 тысячи наемников турецкой ЧВК SADAT. Для того, чтобы оправдать переброску наемников в Ливию, Эрдоган распространяет слухи о присутствии там ЧВК «Вагнера», не имея тому прямых доказательств.

Зато доказательства того, откуда взялась информация о «российском присутствии», нашли немецкие коллеги. Федеральное агентство новостей (ФАН) также публиковало доказательства фейковости заявлений о присутствии российской ЧВК в Ливии, более подробно ознакомиться с которыми вы сможете по этой ссылке. Благодаря труду коллег из Германии удалось выяснить, что за всей этой кампанией по продвижению слухов о ЧВК «Вагнера» стоят американские лоббистские компании. Количество, характер публикаций подробно описаны в выложенных на FARA контрактах.

Кроме того, подобными заявлениями турецкий президент пытается отвлечь внимание мирового сообщества от обнаруженной «информационной бомбы». 12 февраля в суданских соцсетях появилась информация о лагере подготовки боевиков «Аль-Каиды»1 (организация запрещена в РФ) на севере страны, где готовили «ополченцев» для «защиты» Триполи. «Слитые» в Интернет секретные документы указывают на то, что суданский мухабарат курировал переброску террористов «Аль-Каиды» в Ливию, а также вывозил местную нефть в обмен на золото и оружие. В суданских местных изданиях связали деятельность разведслужб с фигурой Омара аль-Башира, обвинив его в проработке схем по переброске боевиков в Ливию совместно с Турцией и Катаром. Как заявляют в расследовании Free West Media, среди «курсантов» суданского лагеря «Аш-Шамали» были небезызвестные в ПНС Ливии лица: Халифа Хадия, Усама аль-Джувейли и Рауф Карра.

С учетом этих фактов у президента Турции хватило наглости заявлять о том, что о «помощи» турецкое правительство в урегулировании конфликта в Ливии просили сами ливийские граждане, однако об их истинном отношении к ситуации можно судить не по заявлениям Эрдогана, а по итогам недавнего митинга в Бенгази. В мероприятии приняли участие свыше 200 тысяч человек из разных уголков страны, в ходе которого они уничтожили три надувных танка, раскрашенных в цвета флага Турции, в знак протеста против турецкого вмешательства во внутренние дела страны.

Соответственно, так ли необходимо вмешательство официальной Анкары в «решение» ливийского конфликта, если оно подразумевает под собой поставки оружия и боевиков из сирийского Идлиба на одну из противоборствующих сторон, провоцируя продолжение кровопролития?

1 Организация запрещена на территории РФ.