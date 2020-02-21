حصاد أخبار ليبيا في 21فبراير/شباط: لواء في حكومة الوفاق يتوعد مدنيين بسبب دعمهم للجيش الوطني والجيش الوطني الليبي يرحب باجتماع حكماء وأعيان الشعب

ليبيا، 21 فبرايو/شباط. توعد اللواء في ما يسمى بحكومة الوفاق أسامة جويلي أهالي مدن العجيلات وصبراتة وصرمان والوطية بسبب تعاونهم مع الجيش، والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترحب باجتماع حكماء وأعيان الشعب في مدينة ترهونة.

الجيش الوطني الليبي يرحب باجتماع حكماء وأعيان الشعب

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عن ترحيبها ببيان اجتماع حكماء وأعيان الشعب الليبي والنخب الوطنية الليبية الصادر، أمس الخميس، عن اجتماعهم العام في مدينة ترهونة.

وقال البيان إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية قدمت التضحيات الجسام بقوافل من الشهداء الأبرار وآلاف الجرحى والمصابين، وإمكانيات مادية ضخمة من أجل الحفاظ على هذه الثوابت وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبي.

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان، إنها "لا تزال تؤكد رفضها القاطع لأي معارضة أو مصادرة للإرادة الوطنية أو نكران حق الشعب الليبي في دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة ذات سيادة"، وفق ما نقلت "بوابة افريقيا الاخبارية".

وأعلنت القوات المسلحة جاهزيتها التامة لتنفيذ أوامرهم وتعليماتهم في محاربة الغزاة الأتراك وقطع دابر الإرهاب واجتثاثه من الأرض الليبية وفك وحل الميليشيات وجمع السلاح ومحاسبة من عرض الأمن القومي للخطر وتأمر على سلامة الوطن بالخيانة والعمالة والتعاون مع المخربين والغزاة والإرهابيين ودعمهم عسكرياً وسياسيا وإعلاميا.

لواء تابع لحكومة الوفاق يتوعد أهالي المنطقة الغربية بسبب دعمهم للجيش الوطني

توعد آمر ما يعرف بغرفة عمليات المنطقة الغربية، التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق أسامة جويلي، أهالي مدن العجيلات وصبراتة وصرمان والوطية بسبب تعاونهم مع الجيش، مشيرا إلى أن قوات الوفاق مستعدة لمهاجمة تمركزات الجيش على حد قوله، كما نقل موقع ليبيا 24.

وتجدر الإشارة إلى أن الجويلي، هو أيضا أحد قادة المجلس العسكري في الزنتان، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع ذات مرة، وهو قادر تماما على تنفيذ تهديداته، وقد شكل واحدة من أكثر مجموعات ما يسمى بحكومة الوفاق الوطنية وحشية، ويعتبر هذا المتشدد من المقربين لقائد حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ومسؤولا عن المذبحة في مدينتي كاكلا وفارشان الليبية ، في عام 2017، حيث تم قتل عشرات المدنيين على أيدي المسلحين.

الأمم المتحدة تعلن عن استئناف محادثات جنيف بشأن ليبيا يوم الجمعة

أعلن ممثل الأمم المتحدة اليوم استئناف مفاوضات حل النزاع الليبي في جنيف يوم الجمعة.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة ، أن الحديث هنا يدور حول اللجنة العسكرية الليبية التي تتكون من 5 أشخاص من كل جانب.

وأعلنت ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي تعليق مشاركتها في محادثات جنيف واللجنة العسكرية "5 + 5" بعد قرار الاتحاد الأوروبي إنشاء مهمة بحرية لمراقبة حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي في عام 2011. من المقرر أن تبدأ المهمة في أواخر مارس/آذار القادم.

خزان غاز تابع للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط يتعرض لقصف صاروخي

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إصابة خزان لغاز النفط المسال (غاز الطهي) بصاروخ في منطقة طريق المطار في جنوب طرابلس. حيث أسفرت إصابة صاروخية عن احتراق الخزان.

أشار بيان رسمي من المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن اصابة خزان الغاز المسال التابع لشركة البريقة لتسويق النفط ولحسن الحظ، كان الخزان فارغا تقريبا، لم يخلف هذا الحادث أي خسائر بشرية، إلا أنه قد تسبب في حدوث أضرار مادية.

وصف مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قصف المؤسسة الوطنية للنفط بأنه جريمة ضد الشعب الليبي.

قال صنع الله - نشاهد منشآت قطاع النفط والغاز تُدمّر أمام أعيننا يومًا بعد يوم. هذه جريمة جديدة بحق الشعب الليبي الذي لا يزال يعاني، بينما تحاول قوى أجنبية تنفيذ أجنداتهم في بلدنا. يجب ألاّ تمر تلك الجرائم من دون عقاب.

في وقت سابق ، في اليوم الخميس، تعرضت المناطق الجنوبية طرابلس لقصف المدفعية التركية. تم اطلاق النار من منطقة السبعة حيث تقع مواقع ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي.