Листерман рассказал, как знакомил Ксению Собчак с состоятельными мужчинами

Москва, 21 февраля. Владелец агентства VIP-знакомств Петр Листерман рассказал, почему бизнесмен Вячеслав Лейбман отказался жениться на телеведущей Ксении Собчак. Листерман стал героем нового выпуска YouTube-шоу «Ходят слухи», в котором рассказал, почему Собчак не стала женой миллионера, а также о поисках нового состоятельного мужчины для телеведущей.

Собчак неоднократно обвиняла Анастасию Волочкову в предательстве, утверждая, что балерина якобы увела у нее богатого жениха Вячеслава Лейбмана. Однако Листерман уверяет, что Волочкова не имеет отношения к этой истории.

По его словам, именно Лейбман решил разорвать отношения с Собчак, а также попросил его найти нового жениха для телеведущей.

«В 2002 году приехал Слава из Петербурга, жених Собчак, и говорит: «Я разлюбил, не хочу на ней жениться». Спросил — на ком? Он объясняет, мол, на дочке бывшего мэра. В Москве Ксению тогда никто не знал. Слава мне говорит: «Знакомь ее с женихами. Она слишком умная для меня». Он хотел избавиться от нее без скандала», — пояснил Листерман.

Он также добавил, что получил от Лейбмана крупный гонорар за свои услуги. Листерман познакомил Собчак с экс-солистом группы «Динамит» Леонидом Нерушенко, после чего у них завязались отношения.

«Он дал мне денег. Я возил Ксению по Москве, показывал город. Я уже был великий и знакомил с мужиками. Как-то присели в ресторане, приходит Леонид из группы «Динамит». Познакомил их, у них любовь сумасшедшая началась», — добавил Листерман.

Листерман также признался, что именно он свел Ирину Шейк и Криштиану Роналду, а также помог Ольге Куриленко получить в роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия».

В настоящее время Ксения Собчак состоит в браке с театральным режиссером Константином Богомоловым. Предыдущий брак с актером Максимом Виторганом длился около шести лет.