Сирия, 22 февраля. Турция установила 36-й наблюдательный пост в Идлибе. США продолжили стягивать технику и оборудование в Хасаку. САА и ВВС Сирии нанесли урон «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: осуществляли боевые вылеты на западе Алеппо; подверглись нападению неизвестных в северной части Даръа; обменивались ударами с боевиками на юге Идлиба; вели работы по зачистке местности в окрестностях Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: понесла потери в живой силе и технике в Алеппо и Идлибе.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке террористов у Меядина в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: вели перестрелки с протурецкими силами в районе Тель-Тамра на севере Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли удары по позициям курдских боевиков в районе Тель-Рифата; перебросили комплексы ПВО С-400 к сирийско-турецкой границе; понесли потери в ходе междоусобиц в северной части Алеппо; установили новый наблюдательный пост у города Аль-Мастума в Идлибе.

Соединенные Штаты: передислоцировали конвой с оборудованием в Хасаку; провели рейды в городе Аль-Маликия на северо-востоке Хасаки.

Международная коалиция: обследовала территорию города Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В районе Тель-Рифата накануне вновь отмечались вооруженные столкновения между курдскими бандгруппами и протурецкими силами. По информации военного источника в Twitter (NotWoofers), артиллерия ВС Турции нанесла удары по расположениям Отрядов народной самообороны (YPG) неподалеку от населенных пунктов Ирашида и Кафр-Антун. Поступали данные о том, что над зонами контроля курдских боевиков был замечен турецкий самолет F-16, однако он покинул воздушное пространство Сирии после прибытия российских ВКС.

Завершился новый этап разминирования местности в пригородах административного центра провинции, территория которых была зачищена от радикалов коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в конце прошлой недели. Инженерные части Сирийской арабской армии (САА) были задействованы в районах Аль-Инзарат, Рашидин и Аз-Захра в период с 8.00 до 16.00

Произошли междоусобные столкновения между двумя бандгруппами, действующими в составе группировки «Сирийская национальная армия». Информационное агентство Al Nour передавало, что поводом к вооруженному конфликту послужил вывоз исламистами одного из формирований овец на территории, подконтрольные курдским боевикам. Столкновения обернулись потерями в живой силе с обеих сторон.

Во второй половине дня состоялся обмен пленными между правительственными войсками и джихадистами «Хайят Тахрир аш-Шам». Twitter-канал (Breizhman1983) передавал, что встреча сторон произошла у ранее освобожденного САА населенного пункта Анджар. В ответ на выдачу тела убитого иранского бойца САА освободила двух задержанных исламистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Связанные с ИГ1 интернет-порталы заявили о проведении вылазки на подконтрольной правительственным войскам территории. Боевики сообщили о подрыве нескольких автомобилей Сирийской арабской армии (САА) неподалеку от города Меядин. Жертвами атаки, как утверждается, стали как минимум трое военнослужащих САА. Более того, по данным джихадистов, в плен попал сапер САА.

В оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах накануне вновь были замечены американские патрули. По данным информагентства Al Nour, военные США обследовали территорию города Шхиль.

Провинция Даръа

Новое нападение неизвестных радикалов произошло в городе Ас-Санамейн на севере Даръа. По сведениям военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), атаке подвергся один из контрольно-пропускных пунктов правительственных подразделений. Сообщалось о гибели нескольких человек. О том, принадлежали ли они к числу солдат САА или местных жителей, не сообщалось.

Позднее также стало известно об убийстве мирного жителя в населенном пункте Аль-Мусейфира в восточной части провинции. Налетчики застрелили мужчину. Ни одна из незаконных бандгрупп до сих пор не взяла на себя ответственность за случившееся.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки Турция сообщила о развертывании еще одного поста наблюдения в Идлибе. Как передавал Telegram-канал (NovostiDamask), КПП находится у населенного пункта Аль-Мастума.

Этому предшествовало прибытие в провинцию очередного турецкого конвоя с подкреплениями, который во второй половине дня прибыл в административный центр региона, оккупированный джихадистами «Хайят Тахрир аш-Шам». Кроме того, поступали данные о переброске к границе САР систем ПВО С-400 ВС Турции.

В южной части провинции вновь фиксировались столкновения между правительственными войсками и боевиками исламистских бандгрупп, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам». Военный источник в Telegram (ogn55) заявлял о стычках неподалеку от населенных пунктов Кафр-Набаль, Хас, Кан-Сафра и Серакиб. На стороне Сирийской арабской армии (САА) действовали ВВС Сирии, которые атаковали укрепрайоны джихадистов вблизи города Каминас, а также недалеко от Тафтаназа. В то же время артиллерия САА и ВВС Сирии атаковали позиции радикалов на западе соседней провинции Алеппо. Информагентство SANA News отмечало, что джихадисты понесли значительные потери как в живой силе, так и в технике.

В свою очередь, боевики сообщали об использовании РСЗО «Град» на направлении деревень Мадайа и Кафр-Рума. Проведенные обстрелы, согласно заявлениям оппозиционных СМИ, привели к гибели прядка 20 сирийских солдат. Официального подтверждения эта информация так и не получила.

Провинция Хасака

Накануне стало известно о передислокации в Хасаку еще одного военного конвоя США. Как передавал Twitter-канал (rojavanetwork), не менее 50 грузовиков с оборудованием въехали со стороны Ирака.

Недалеко от города Тель-Тамр снова произошли столкновения на линии разграничения сил союзников Турции и курдских бандгрупп. Военный источник в сети Twitter (syriaalassadgro) заявлял о вооруженном противостоянии у поселения Умм аль-Кейф.

Вечером сообщалось о патрулировании территории населенного пункта Аль-Маликия силами США. О том, какую цель преследовали американские военные, до сих про неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.