Триполи, 21 февраля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают устраивать провокации против военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, а также обстреливают мирных жителей, проживающих в населенных пунктах вблизи линии разграничения сторон. Так, сегодня подконтрольные главарю ПНС Файезу Сарраджу бандформирования вели огонь из минометов по жилым кварталам в районе Каср бен Гашир. Также в ЛНА сообщили об уничтоженном автомобиле на дороге Бир ат-Тута, попавший под артиллерийский обстрел со стороны террористов, захвативших Триполи.

Несмотря на действующий с 12 января режим прекращения огня между противоборствующими сторонами ливийского конфликта, террористы из сирийского Идлиба, переброшенные Турцией на территорию североафриканской страны, не соблюдают перемирие, регулярно совершая нападения на позиции ЛНА и обстреливая ливийских солдат из различных видов вооружений, в том числе и артиллерии.

Стоит отметить, что это далеко не первые подобные случаи, когда бандиты ПНС Ливии совершают нападения на мирных граждан североафриканского государства и пытаются спровоцировать срыв перемирия за счет постоянных нападок на позиции сил Хафтара.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин заявил, что постоянные провокации, устраиваемые сирийскими наемниками триполитанского режима, ставят под угрозу мирные процессы в Ливии.