Потомок адмирала Кузнецова вяжет морские узлы. ФАН-ТВ

Показательные уроки в преддверии Дня защитника Отечества прошли на крейсере «Аврора».

По стопам отца, деда и знаменитого прадеда, адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова отправился юный Владимир Кузнецов. Он продолжает династию моряков. Потомок знаменитого флотоводца учится в Нахимовском училище. И строит большие планы на будущее.

«Я еще с третьего класса сам решил поступить в Нахимовское училище для того, чтобы продолжить род Кузнецовых и освоить наши традиции. Я бы хотел служить на корабле, а в дальнейшем стать адмиралом. Я хочу, чтобы все делал сам и добивался всего сам», — поделился Владимир Кузнецов, ученик Нахимовского военно-морского училища.

Ученики Нахимовского военно-морского училища изучают устройство кораблей, азбуку Морзе, вяжут морские узлы: восьмерка, прямой, шкотовый, констриктор. Преподаватель дает ученикам от 5 до 10 секунд, и узел должен быть готов.

«Узел Хантера, его по ошибке называют охотничьем, но истинное его название — узел Хантера. Он служит для связывания двух концов. Берем две веревки разных цветов, складываем в узелки, соединяем их, дальше через два конца делаем такие простые узлы», — рассказывает Егор Пачин, ученик Нахимовского военно-морского училища.

Еще один из обязательных навыков будущего моряка — знание семафорной азбуки. Это способ общения на расстоянии. Для каждой буквы или условного знака есть определенное положение рук с флажками. Так моряки могут передавать информацию между кораблями, если к примеру, выйдет из строя радиосвязь. Такой метод общения 125 лет назад придумал герой русско-японской войны Степан Макаров.

Нахимовское училище называют кузницей адмиралов. Большинство выпускников поступают в соответствующие высшие учебные заведения и отправляются служить на флот.