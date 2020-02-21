Украина закупит ракетные комплексы на 1 млн долларов

Киев, 21 февраля. Минобороны Украины планирует в 2020 году закупить около 3 тысяч ракетных комплексов почти на 1 млн долларов, об этом сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства.

В ведомстве отметили, что в текущем году ожидается завершение разработки и проведение государственных испытаний комплексов «Нептун» и «Ольха». После принятия комплексов на вооружение будут закуплены серийные образцы.

«Планируется закупить около трех тысяч ракетных комплексов и ракет к ним более чем на 2,4 млрд гривен (980 тысяч долларов) с учетом государственных гарантий», ― говорится в сообщении.

Оборонный бюджет Украины в 2020 году составит 5,45% от ВВП страны ― 246 млрд гривен (более 10 млрд долларов. Это на 15% больше, чем годом ранее.

Ранее Украина сообщила об успешном испытании новой ракеты «Нептун», предназначенной для уничтожения надводных и наземных целей. По словам бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, эта ракета якобы способна «за считанные минуты уничтожить Крымский мост». В России на это ответили, что мост имеет надежную защиту и не пострадает, а последствия для Киева в случае подобного сценария будут самыми плачевными.