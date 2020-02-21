Бортпроводник рассказал о бессмысленности запрета использования гаджетов в самолете

Москва, 21 февраля. Бортпроводник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что запрет на использование гаджетов в самолетах бессмыслен.

На портале Reddit активно обсуждается тема влияния современных устройств связи на оборудование воздушных судов. Издание Express обратило внимание на актуальный вопрос и опубликовало статью на эту тему.

Как оказалось, приборы любого пассажирского авиалайнера будут работать исправно, даже если кто-то забудет перевести свое устройство в режим полета.

«На самом деле использование мобильного телефона во время полета вообще ничему не вредит», — заверил анонимный бортпроводник.

Поясняется, что в 90-х годах прошлого столетия Федеральная комиссия по связи — какой именно страны не уточняется — ввела запрет на использование телефонов. В то время мобильные устройства были крайне несовершенны и действительно создавали помехи в работе оборудования воздушных кораблей, указал «Царьград».

Не раз пассажиры рассказывали, как были свидетелями взрыва смартфонов в самолете. Например, в международном аэропорту Барселоны в лайнере авиакомпании Ryanair, подготовленном к вылету в Ибицу, взорвался мобильный телефон. Как пишет телеканал «360», устройство, подключенное к внешнему аккумулятору, взорвалось, и пассажиров пришлось экстренно эвакуировать из лайнера. Тогда никто не пострадал.