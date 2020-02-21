Президент Федерации хоккея Москвы арестован по делу о банкротстве Инвестбанка

Москва, 21 февраля. Президент Федерации хоккея Москвы (ФХМ) и банкир Сергей Менделеев задержан столичными правоохранителями по делу о банкротстве Инвестбанка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Менделеев является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве Инвестбанка с суммой ущерба в размере трех миллиардов рублей.

«В рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве Инвестбанка были задержаны Гезин В. Л., Менделеев С. В., Юсуфов Г. Р. и Зайцев С. Я», — сообщил источник.

Он также добавил, что Тверской районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца Менделеева и Зайцева. В отношении Юсуфова и Гезина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.