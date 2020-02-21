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Киркоров опубликовал редкие кадры с Пугачевой

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Киркоров опубликовал редкие кадры с Пугачевой

Москва, 21 февраля. Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров опубликовал в Сети редкий снимок со своей бывшей супругой певицей Аллой Пугачевой.

Король эстрады выложил на своей странице в Instagram архивную фотографию 30-летней давности. На кадрах изображен сам Киркоров и его тогдашняя жена Пугачева. Пользователи соцсети смогли вспомнить, как выглядели кумиры миллионов в 1990-е годы.

На снимке также заметно, что Киркоров одет в белую рубашку с массивным воротом и черный жилет, а примадонна — в белоснежное платье. Пара сидит на стульях в зале, за их спинами видны зрители.

Киркоров опубликовал редкие кадры с Пугачевой

Таким образом певец исполнил давнюю просьбу своих поклонников, которые давно просили Киркорова показать старые фотографии.

Напомним, ранее Киркоров выпустил скандальный клип на песню «Романы». Действие ролика разворачивается вокруг певца в образе католического священника, которого пытается соблазнить искусительница Екатерина Варнава, а монашки в эпатажных нарядах пытаются помешать этому. 

Уже на первой минуте клипа Варнава остается без нижнего белья, клирик в лице Киркорова удивляется произошедшему, а его спутницы негодуют.

Клип вызвал неоднозначную реакцию общественности и бурное обсуждение в Сети, а один из пользователей даже направил жалобу в Следственный комитет, передавало Федеральное агентство новостей.

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Источник: Instagram
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