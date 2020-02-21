Киркоров опубликовал редкие кадры с Пугачевой

Москва, 21 февраля. Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров опубликовал в Сети редкий снимок со своей бывшей супругой певицей Аллой Пугачевой.

Король эстрады выложил на своей странице в Instagram архивную фотографию 30-летней давности. На кадрах изображен сам Киркоров и его тогдашняя жена Пугачева. Пользователи соцсети смогли вспомнить, как выглядели кумиры миллионов в 1990-е годы.

На снимке также заметно, что Киркоров одет в белую рубашку с массивным воротом и черный жилет, а примадонна — в белоснежное платье. Пара сидит на стульях в зале, за их спинами видны зрители.

Таким образом певец исполнил давнюю просьбу своих поклонников, которые давно просили Киркорова показать старые фотографии.

Напомним, ранее Киркоров выпустил скандальный клип на песню «Романы». Действие ролика разворачивается вокруг певца в образе католического священника, которого пытается соблазнить искусительница Екатерина Варнава, а монашки в эпатажных нарядах пытаются помешать этому.

Уже на первой минуте клипа Варнава остается без нижнего белья, клирик в лице Киркорова удивляется произошедшему, а его спутницы негодуют.

Клип вызвал неоднозначную реакцию общественности и бурное обсуждение в Сети, а один из пользователей даже направил жалобу в Следственный комитет, передавало Федеральное агентство новостей.