Путин выразил Эрдогану обеспокоенность действиями экстремистов в сирийском Идлибе

Москва, 21 февраля. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции Идлиб, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы лидеры двух стран подтвердили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям по Сирии. В администрации Эрдогана, в свою очередь, отметили, что глава Турции заявил о необходимости «сдерживания сирийского режима в Идлибе и предотвращении там гуманитарного кризиса», сообщает РИА Новости.

В феврале Москва и Анкара успели провести два раунда переговоров по Идлибу. По их итогам Эрдоган заявил, что их результаты не удовлетворяют Турцию и Анкара готова начать военную операцию в Идлибе. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Анкара не выполнила ряд ключевых обязательств по Идлибу. Однако турецкая сторона считает иначе, о чем заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

20 февраля российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что протурецкие боевики при поддержке турецкой артиллерии прорвали оборону Сирийской арабской армии в районе Кминаса и Найраба. Отбить все атаки помогла поддержка, которую САА оказали ВКС РФ. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам.

Идлиб остается единственной из четырех зон деэскалации, которую пока не смогла взять под контроль Сирийская арабская армия. Большая часть Идлибской зоны захвачена террористами запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1. При этом Турция, несмотря на свои обязательства в рамках международных соглашений, оказывает поддержку боевикам, усугубляя обстановку в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.