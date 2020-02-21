Мэрия Новосибирска ответила на требование горожанина запретить концерт Линдеманна

Новосибирск, 21 февраля. Житель Новосибирска Роман Котик обратился к мэру города Анатолию Локтю с требованием запретить выступление солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. В мэрии ответили, что Котик обратился не по адресу.

Житель Новосибирска разместил в соцсети «ВКонтакте» обращение к главе города с требованием запретить концерт Линдеманна в МВК «Новосибирск экспоцентр» 17 марта. Заявитель уверяет, что солист Rammstein «пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка». Кроме того, Котик считает, что гастроли Линдеманна в России в преддверии 75-летия Победы оскорбляют память воинов-победителей.

В мэрии Новосибирска отметили, что заявитель обратился не по адресу. В администрации посоветовали обращаться к частным владельцам площадки.

«Дело в том, что экспоцентр к Новосибирску не имеет никакого отношения, он располагается в Новосибирском районе и принадлежит частным лицам, в связи с чем заявителю нужно обращаться к ним», ― сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

В пресс-службе добавили, что направят Котику ответ в письменном виде в соответствии с законодательством.

Ранее скандал разгорелся из-за нового клипа Линдеманна на песню Till the End, больше похожего на порно. Сам певец принял непосредственное участие в клипе. Примечательно, что в данном видео снялись девушки из России. Позже в Сети появились ссылки на аккаунты россиянок в соцсетях. После этого девушки подверглись травле со стороны интернет-пользователей.