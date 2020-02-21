Эпидемиолог Гундарев не исключил, что коронавирус является «мощной промывкой мозгов»

Москва, 21 февраля. Российские ученые провели анализ и выдвинули версии бесконтактного заражения коронавирусом COVID-19. Специалисты не стали исключать, что эпидемия может оказаться лишь «постановкой», цель которой пока не ясна.

Доктор медицинских наук эпидемиолог Игорь Гундаров в интервью «Царьграду» прокомментировал версии инфекционистов о том, что пациенты с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не контактировали с заболевшими, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения.

Эксперт напомнил, что сейчас люди погибают «от пневмонии». Сама же пневмония может вызываться как вирусом, так и стафилококками, стрептококками, разными модификациями вирусов.

Поэтому эпидемиолог не исключил, что информация вокруг коронавируса раскручивается с определенной целью, которая пока не известна.

«Есть такая версия, пока не опровергнутая, что речь идет о мощном промывании мозгов. Цель мне пока непонятна», — заявил Гундаров.

Он напомнил, что на состояние иммунитета человека влияют огромное количество факторов, в том числе и его психическое состояние. Если вогнать общество в тоску, агрессию и безысходность, то иммунитет резко упадет.

«Цель постановки мне пока непонятна, и откуда это идет, тоже неясно. Но очень большое ощущение, что это постановка», — резюмировал эпидемиолог.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Высокая температура, чувство сдавленности в груди, усталость и кашель с небольшим количеством мокроты — основные симптомы болезни. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что власти Китая смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта. По его словам, 99% случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, были зафиксированы на территории Китая.

С 20 февраля Россия временно закрыла свои границы для граждан Китая. Речь идет о туристах, студентах и бизнесменах. Эта мера предпринимается для защиты россиян от распространения коронавируса. Ранее в РФ выявили два случая заражения, оба инфицированных — граждане Китая. Они уже выписаны из больницы. Выписана и большая часть граждан РФ, вернувшихся из Китая и находившихся на карантине, среди них случаев заболеваний и вирусоносительства не обнаружено. Кроме того, заболевание выявили у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, передавала «Газета.ру». Заболевшие помещены в больницу.

В пятницу стало известно, что второго по счету ребенка принудительно госпитализировали в Екатеринбурге, передавал RT. У несовершеннолетнего заподозрили коронавирусную инфекцию. Девочка прилетела ранее с родителями с китайского курортного острова Хайнань. До этого с подозрением на COVID-19 была госпитализирована сестра девочки.