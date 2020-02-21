Сирия, 21 февраля. «Джейш Магавир ат-Таура» публикует ложные данные о нападении союзников САА на пастуха в Хомсе. Сирийские СМИ заявили о потерях «Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Идлибе. ИГ1* заявило о вылазке в зоне контроля САА в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили двух боевиков в обмен на выдачу тела иранского бойца в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: понесла потери под ударами артиллерии САА и ВВС Сирии в Алеппо и Идлибе.

«Исламское государство»1: заявило об атаке на патруль сил САР в районе Меядина на юго-востоке от Дейр-эз-Зора.

«Джейш Магавир ат-Таура»: публикует ложные данные о нападении союзников САА на пастуха на юге Хомса.

ВС Турции и протурецкие силы: по неподтвержденной информации, прикрывают боевиков в Идлибе при помощи артиллерии.

Провинция Алеппо

Информагентство SANA News опубликовало новые данные о результатах последних боевых вылетов ВВС Сирии и работы артиллерийских дивизионов Сирийской арабской армии (САА) в западных районах Алеппо. Отмечается, что под ударом оказались пути снабжения джихадистов и их огневые позиции неподалеку от населенных пунктов Аль-Атариб и Дарат-Изза, что привело к потерям боевиков как в живой силе, так и в военной технике.

Между тем появились подробности о ходе обмена пленными между правительственными войсками и джихадистами. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (KurdishRebel49), двое задержанных боевиков были отпущены в ответ на возвращение тела погибшего бойца проиранских военизированных формирований, выступающих на стороне САА. Известно, что радикалы попали в плен к сирийцам во время боев, которые разворачивались в пригородах административного центра провинции на прошлой неделе.

Провинция Хомс

Twitter-канал, подконтрольный проамериканской группировке «Джейш Магавир ат-Таура» (MaghaweirThowra), обнародовал заявление о том, что группа бойцов проасадовских военизированных формирований якобы совершила нападение на мужчину, который занимался выпасом овец. Пастуху, как утверждается, была оказана необходимая медицинская помощь. Официальные новостные порталы эту информацию, тем не менее, не подтверждают. Напомним, в начале недели исламисты, базирующиеся в данном районе, предприняли вылазку на позиции союзников Сирийской арабской армии (САА). Как известно, на оккупированной США территории на юге Хомса ведется подготовка различных антиправительственных бандгрупп, в том числе и террористов «Исламского государства».

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились новые данные о вылазке террористов «Исламского государства» в контролируемых Сирийской арабской армией (САА) районах Дейр-эз-Зора. Согласно информации Telegram-канала (NovostiDamask), ссылающегося на связанные с ИГ медиапорталы, три автомобиля правительственных сил были повреждены, подорвавшись на СВУ, заложенных джихадистами в районе города Меядин. Предварительно сообщается о гибели полковника и двух подполковников сил САР, а также о пленении сапера САА. Напомним, ранее в социальных сетях также публиковались сообщения о нападении на сирийских солдат в неустановленном районе провинции.

Провинция Идлиб

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что правительственные силы интенсифицировали атаки на позиции террористов в рамках операции «Идлибский рассвет». В частности, авиация и артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по расположениям радикалов «Хайят Тахрир аш-Шам» на окраинах населенных пунктов Ариха, Кафр-Набаль, Каминас, Джебель аль-Арбаин и Аль-Хасс. В результате удалось уничтожить ряд укрепленных пунктов, штаб-квартиру и несколько бронемашин боевиков.

В настоящий момент взаимные обстрелы также разворачиваются неподалеку от Ан-Найраба и Серакиба. Военный источник в сети Twitter (halabtodaytv), утверждает, что поддержку исламистам оказывает турецкая артиллерия.

1 Организация запрещена на территории РФ.