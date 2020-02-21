Путин обсудил с Эрдоганом урегулирование конфликта в Ливии

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин в рамках телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил урегулирование ситуации в Ливии. В ходе беседы лидеры стран подтвердили неизменность позиций о приверженности всех заключенных ранее соглашений, а также поговорили о последних событиях в сирийском Идлибе.

Таким образом, Россия продолжает дипломатическую работу, направленную на урегулирование ситуации в Ливии в рамках достигнутых ранее соглашений. Напомним, 8 января состоялась встреча турецкого лидера и президента России в Москве, что способствовало заключению перемирия между противоборствующими сторонами в Ливии с 11 на 12 января.

13 января Москва инициировала встречу главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа с лидером Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.

В настоящее время Кремль продолжает работать над миротворческими инициативами для стабилизации ситуации в Ливии.