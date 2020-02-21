Фотографии молодого Познера покорили пользователей Twitter

Москва, 21 февраля. Фотографии молодого телеведущего и журналиста Владимира Познера покорили пользователей социальной сети Twitter.
Пользователь с ником «Гомопропаганди» опубликовал в Twitter две фотографии, подписав, что в молодости журналист был «очень горячий». Менее чем за сутки публикация набрала свыше 2,9 тысячи лайков.
Большинство комментаторов согласились с утверждением, что Познер в молодости был горячим. Некоторые из восхитившихся молодым Познером юзеров посчитали, что телеведущий мог быть родственником голливудских актеров Марлона Брандо и Алена Делона.
«Потерянный сын Марлона Брандо», — написал IlGlaz.
«Рожденный от союза с Аленом Делоном», — указал aaron_aaronson_.
Пользователь с ником Sokolov_kun даже заявил, что при встрече с богом попросил бы у него такое же лицо, как у молодого Познера.
Ряд пользователей соцсети даже удивились, что 85-летний журналист когда-то был молодым.
«Разве он был молодым? Сколько помню он вечно старый», — один из фолловеров.
«Я удивлен что фотография уже была изобретена, в то время, когда Познер был молод», — поделился tlegen14.
В начале года российский журналист рассказал о своих провалах в качестве интервьюера. По его словам, интервью у него не получились с шоуменом Иваном Ургантом и писателем-сатириком Михаилом Жванецким.