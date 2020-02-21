В Мисурату прибыл очередной турецкий военный корабль

Мисурата, 21 февраля. Турецкий военный корабль, загруженный оружием и наемниками для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, прибыл сегодня в морской порт ливийского города Мисурата, находящегося под контролем незаконных бандформирований оккупационного триполитанского режима.

Стоит отметить, что таким образом Анкара в очередной раз проигнорировала оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН), введенное в 2011 году, которое турецкая сторона обязалась соблюдать в ходе международной берлинской конференции по Ливии. Эти действия подрывают те мирные процессы по урегулированию ливийского кризиса, которые пытается реализовать международное сообщество, и прежде всего Россия.

При этом наиболее серьезным дестабилизирующим фактором в Ливии на сегодняшний день являются сирийские террористы, перебрасываемые Турцией в качестве живой силы для пополнения рядов бандитских группировок главаря ПНС Файеза Сарраджа.

Несмотря на взятые на себя Анкарой обязательства по недопущению любого иностранного вмешательства в ливийский конфликт, турецкие власти продолжают поставлять джихадистов марионеточному самозванному «правительству» в Триполи. Именно боевики из сирийского Идлиба чаще других бандитов ПНС совершают провокации против военных Ливийской национальной армии (ЛНА), срывая введенный с 12 января режим прекращения огня.