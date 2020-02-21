Продажи авто в Китае рухнули из-за коронавируса

Пекин, 21 февраля. Продажи новых автомобилей упали на 92% в Китае за первые две недели февраля 2020 года. Об этом проинформировали в Китайской ассоциации автопроизводителей.

Как передает Automotive News, падение продаж машин связано со вспышкой коронавируса на территории КНР. Из-за распространения инфекции многие автомобильные салоны прекратили свою работу. Местные жители предпочитают оставаться дома и не выходить на улицу. Продажи начнут расти в конце этого месяца, уверены в организации.

В Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Среди симптомов у заболевших: высокая температура, поражение легких, чувство сдавленности в груди, общая усталость, кашель с небольшим выделением мокроты. Всемирная организация здравоохранения дала официальное название вирусу — COVID-19.

Напомним, в инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19. Женщина 1978 года рождения ехала в поезде сообщением Киев — Москва.