США не выдали визу российскому дипломату для участия в работе ООН

Нью-Йорк, 21 февраля. США отказали в выдаче визы заместителю главы департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

21 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось мероприятие, посвященное запуску проекта, направленного на укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии незаконному обороту оружия и его поставкам террористам. Михно значился в программе прошедшего мероприятия основным спикером от России.

«Вы могли заметить, что в предварительной повестке дня сегодняшней встречи изначально было заявлено выступление другого российского представителя. Его отсутствие в зале — очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз», — сказал Небензя в ходе выступления в штаб-квартире ООН .

Стоит отметить, что американские власти все чаще отказывают в выдаче виз российским дипломатам для участия в работе ООН.

Ранее стало известно, что США не выдали визу главе российской делегации на заседании комиссии ООН по разоружению Константину Воронцову. Комиссия ООН по разоружению отложила на 10 дней заседание в связи с невыдачей американской визы Константину Воронцову.

В сентябре 2019 года американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. В декабре 2019 года США не выдали визы членам делегации Федерального казначейства России, которые должны были принять участие в международной конференции в Вашингтоне.