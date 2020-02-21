Анкара громкими заявлениями по Идлибу пытается сохранить репутацию после провала в Найрабе

Турция пытается сохранить террористов в Идлибе ради внутренних рейтингов поддержки Эрдогана. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном. В ходе общения стороны обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, которая серьезно обострилась после спровоцированной Турцией атаки боевиков на населенный пункт Найраб.

В ходе разговора с коллегами из Европы, Эрдоган назвал происходящее в Идлибе «войной», которая может привести к гуманитарной катастрофе. Также турецкий лидер призвал стороны к прекращению огня. Однако о своих обязательствах турецкий лидер почему-то не вспомнил.

А тут следует напомнить, что согласно сочинским договоренностям Турция должна была еще в 2018 году разграничить и разоружить боевиков в Идлибе, однако до сих пор этого не сделала и, судя по нынешним действиям, не планирует этим заниматься.

Сознательные провокации Турции в Идлибе

Несмотря на свои громкие заявления о желании добиться перемирия в Идлибе, фактически Турция лишь регулярно усиливает напряженность в этом регионе, путем различных провокаций и прямой поддержки протурецких террористических группировок, действующих в этой сирийской провинции.

Главным марионетками Турции в Идлибе являются боевики «Сирийской национальной армии» (СНА) – организации, которая является очевидной попыткой обелить входившие в свое время исламистские бандформирования «Свободной сирийской армии» (ССА). Преимущественно это «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ахрар» и «Джейшь аль-Ислам». СНА получает прямую поддержку от Анкары и действует исключительно с оглядкой на Турцию.

Также весомую протурецкую силу в Идлибе представляют боевики альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», который можно считать таким же «ребрендингом» запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1, поскольку именно боевики этой организации являются костяком альянса.

Путем использования подобных группировок, Турция и создает напряжение в Идлибе. Этим же объясняются протесты Анкары против уничтожения террористов сирийскими властями.

Разрушение турецкого влияния

Вынужденное возобновление Сирийской арабской армией (САА) военной операции «Заря в Идлибе» после многочисленных атак со стороны террористических группировок по позициям правительственных сил, серьезно изменило ситуацию в этом регионе.

Всего в рамках второго этапа операции с 19 декабря 2019 года за два месяца сирийская армия освободила более 2 тысяч квадратных километров территорий, включая стратегически важные пункты – город Серакиб и западные пригороды Аллепо.

Успешное наступление сирийской армии серьезно подорвало влияние Турции в Идлибе. Желая его сохранить, Анкара попыталась устроить контрнаступление боевиков на населенный пункт Найраб в Идлибе.

Провальная попытка Анкары спасти репутацию

Атакой на Найраб занимались боевики запрещенной в России группировки «Катиба Таухид валь-Джихад», «Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир» и главные марионетки Турции – террористы альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Помогали в нападении боевиков на САА турецкие военные, которая атаковали населенный пункт при помощи артиллерии и РСЗО.

Впрочем, благодаря слаженной работе сирийских военных и помощи СУ-24 Воздушно-космических сил РФ, атака была успешно отражена. Сообщается, что в ходе нападения террористы потеряли танк, 6 БМП и 5 модернизированных машин с установленными крупнокалиберными пулеметами.

Громкие заявления для турецкой аудитории

Федеральное агентство новостей обсудило слова Эрдогана о том, что ситуацию в Идлибе можно считать войной, с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борисом Долговым.

По словам эксперта, такое заявление турецкого лидера действительно довольно громкое в текущей ситуации.

«Во многом слова Реджепа Тайипа Эрдогана были направлены на внутритурецкую аудиторию, население его собственной страны. Сделано же оно было для подтверждения имиджа турецкого президента, как сильного лидера», — говорит Долгов.

Однако, по мнению востоковеда, в этой ситуации необходимо действительно принимать во внимание наличие интересов Турции в Сирии и тем более Идлибе. Причем эти интересы проявляются с самого начала сирийского конфликта.

«Интересы у Анкары в Сирии достаточно амбициозные и появились давно. Можно вспомнить, что еще в начале сирийского конфликта через Турцию шли боевики, которые обучались и вооружались турецкими специалистами для борьбы с официальными властями Дамаска. В и Идлибе мы наблюдаем полное проявление политики Турции на Ближнем Востоке. Нужно напомнить, что обострение в Идлибе – это результат невыполнение Турцией ее обязательств по сочинским соглашениям. Анкара продолжает поддерживать те группировки, которые она должны была разделить на умеренных и радикальных», — сообщил собеседник ФАН.

Интересы Турции на Ближнем Востоке

Политика Анкары в Идлибе тесно связана с общими целями Турции на Ближнем Востоке, а также с прямыми геополитическими амбициями Эрдогана. Главным образом турецкое руководство сейчас пытается как минимум сохранить действующие радикальные протурецкие группировки в качестве политической и военной силы для Турции.

«Это политика Анкары по продвижению своей экспансии в регионе и стремление сформировать из Турции некий центр силы. К этому нужно быть готовым, ведь амбиции Эрдогана в этом вопросе проявляются довольно серьезно», — замечает Долгов.

Важно понимать, что нынешнее руководство Турции — это выходцы из умеренных исламистов и даже из запрещенной в РФ группировки «Братья мусульмане». Власти Анкара поддерживаются частью населения Турции, ориентированное на такую же исламистскую доктрину, однако существует и значительная часть граждан, которые хотели бы видеть страну более светской. В том числе именно с этим была связана попытка государственного переворота в Турции в 2016 году. Оппозиция в этой стране довольно серьезная, пусть и сейчас находится в опале.

«В случае какого-то большого конфликта, если на него решится Турция, эта оппозиция может пойти на какие-то действия», — обращает внимание Долгов.

Попытка Анкары стать центром силы

Сейчас Турция пытается заработать репутацию и стать исламистским центром силы. Для этого Эрдогану приходится вести не только определенную внешнюю политику, но решать внутренние противоречия, в том числе с упомянутой выше оппозицией, желающей светского развития страны.

«Амбиции Эрдогана связанны с возрождением неких границ Турецкой империи и с продвижением неоосманизма. Этим объясняется создание и поддержка суннитских группировок, лояльных Турции. Политика Турции сейчас – это самостоятельные действия в интересах исключительно турков. Именно поэтому в какой-то степени политика Турции сейчас идет против Запада. И это нужно учитывать», — говорит востоковед.

Дипломатия, как возможность решить сирийский конфликт

Сегодня президент Турции и лидер РФ Владимир Путин провели переговоры по ситуации в Идлибе. Изначально с таким заявлением выступил сам Эрдоган, однако позже информацию о телефонном звонке подтвердил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Как отмечается, в ходе обсуждения стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по Сирии. Правда, опять же, Турция хоть и говорит об этом, но не выполняет сочинские соглашения.

По мнению Долгова, переговоры действительно нужны и необходимы. Но нужно иметь в виду, что между нашими странами уже прошло множество переговоров и были даже серьезные соглашения.

«Несмотря на дипломатическое взаимодействие и определенные успехи, все эти договоренности не выполнялись Турцией. Анкара попросту упорно и настойчиво продвигала свои интересы, зачастую игнорируя цели России и Сирии. На словах заявлялось о дружбе и сотрудничестве, но на деле все было иначе. В отношении турецких целей не должно быть никаких иллюзий. Они заключаются в исключительных интересах Анкары, которые руководство этой страны намерено осуществить вопреки интересам других государств. Турция пытается играть на противоречиях России и Запада. Тут нужна четкая позиция России, которая будут отстаивать национальные интересы нашей страны, а также защищать интересы Сирии», — отмечает востоковед.

Предложенная же четырехсторонняя встреча в Стамбуле 5 марта при участии России, Франции и Германии по ситуации в Идлибе, как считает Долгов, действительно может принести какие-то результаты.

«Возможно, это будет новым шагом по решению идлибской проблемы и даже сирийского конфликта. Но важно понимать и наличие интересов Франции и Германии в Сирии, которые поддерживают американскую идеологию в этом регионе, направленную на сохранение нестабильности», — замечает Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.