Сирия, 22 февраля. Руководитель ЦПВС сообщил о недостоверности сведений о бегстве жителей Идлиба к границе с Турцией. Курдские боевики заявили о демонтаже СВУ к юго-западу от Ракки. ИГ1* организовало поджог автомобиля SDF**** в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: произвели допрос одного из боевиков, задержанных во время столкновений на западе Алеппо на прошлой неделе.

«Исламское государство»1: сообщило о поджоге автомобиля курдских боевиков в восточной части Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: заявили о демонтаже СВУ в населенном пункте Абу-Кубаи юго-западнее Ракки.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: опроверг сообщения о бегстве гражданских лиц из Идлиба с границе с Турцией.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Telegram (mig41) опубликовал видеозапись допроса одного из боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», который был взят в плен в ходе вооруженных столкновений в пригородах Алеппо, разворачивавшихся на прошлой неделе. Задержанным оказался Валид Ахмад Аль-Али Вальдат Расмия 1993 года рождения. По словам радикала, он вступил в ряды группировки ради ежемесячного жалования. Боевик заявил о том, что занимался обеспечением связи, а еще до этого получал деньги за выходы на антиправительственные митинги. Он отметил, что проходил обучение у турецких инструкторов. Валид Ахмад также сообщил о том, что во время боев с правительственными войсками джихадисты придерживались тактики отступления в места базирования военных ВС Турции, чтобы таким образом обеспечить себе прикрытие.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подконтрольный «Исламскому государству» медиапортал обнародовал видеозапись, на которой запечатлен горящий автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF). Сообщается, что инцидент имел место в провинции Дейр-эз-Зор. Более подробная информация в настоящий момент выясняется. Связанные с SDF источники умалчивают о случившемся. Напомним, подпольная деятельность так называемых спящих ячеек «Исламского государства» широко распространена в зонах оккупации проамериканских формирований. Несмотря на это, курдские боевики продолжают пренебрегать проведением более тщательной зачистки местности.

Провинция Идлиб

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев опроверг сообщения о массовом бегстве сирийцев к границе с Турцией, которые публикуются на оппозиционных порталах, заявив об их несоответствии действительности. По словам главы ЦПВС, джихадисты продолжают удерживать население в оккупированных районах с целью использования их в качестве «живого щита». Как известно, террористы всячески препятствуют выходу гражданских лиц через гуманитарные коридоры, которые были размещены на линии разграничения сирийских войск и боевиков вооруженной оппозиции при содействии РФ. Представитель Центра обратился к турецкой стороне с призывом оказать влияние на радикалов, дабы обеспечить безопасную эвакуацию сирийцев. Напомним, пункты пропуска располагаются поблизости от населенных пунктов Абу-Духур, Аль-Хубейт и Аль-Хадер.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) заявляет о том, что том, что курдские боевики предотвратили взрыв к юго-западу от административного центра провинции. СВУ удалось обнаружить в населенном пункте Абу-Кубаи и благополучно демонтировать. Предполагается, что бомба могла сохраниться здесь еще с момента оккупации данных территорий джихадистами «Исламского государства». Напомним, бои за этот район разворачивались еще в мае 2017 года. В то же время в попытке организации взрыва также могут быть замешаны «спящие ячейки» террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.