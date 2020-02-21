Украинский суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Киев, 21 февраля. Украинский суд разрешил принудительный привод бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля. Фотокопию судебного решения опубликовал на своем сайте канал «112.Украина».

Следственный судья Константинова К.Е. удовлетворила ходатайство Государственного бюро расследований, которое ранее предупреждало экс-главу государства о приводе на допрос в случае очередной неявки.

«Ходатайство следователя следственной группы… о совершении привода… удовлетворить. Совершить привод Петра Порошенко… для проведения следственного действия – допроса, в процессуальном статусе свидетеля… на 14.00 28 февраля», — говорится в документе.

Вердикт суда обжалованию не подлежит, сказано в документе.

Напомним, на прошлый допрос в Госбюро Порошенко не явился, поскольку был за границей. Более того, лидер партии «Европейская солидарность» игнорирует вызовы на допрос, несмотря на личное обещание прийти, отметили в ГБР.

Согласно данным ведомства, всего пятый президент Украины не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах. Ему пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.