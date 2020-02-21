Кудрявцева показала видео с обиженной дочкой

Москва, 21 февраля. Телеведущая Лера Кудрявцева продолжает знакомить подписчиков в Instagram со своей годовалой дочкой Машей. В этот раз знаменитость опубликовала видео обиженного ребенка.

На кадрах видно, как Маша пытается поиграть с котом Фофаном, который в этот момент точит когти. Животное не оценило столь пристального внимания к себе и ударило ребенка лапой.

В конце ролика дочка Кудрявцевой покидает кадр с расстроенным видом.

«Обиделась», — резюмировала ведущая.

Напомним, Лера Кудрявцева родила дочь летом 2018 года от хоккеиста Игоря Макарова. От первого брака с барабанщиком поп-группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком 48-летняя телеведущая уже имеет взрослого сына Жана, который сам стал отцом.

Недавно Кудрявцева перенесла операцию по удалению поврежденных грудных имплантов, установленных еще 15 лет назад, после чего впервые появилась на публике в облегающем платье. Одним из первых звезду телеэкрана навестил ее бывший возлюбленный, певец Игорь Лазарев. Исполнитель поддержал экс-спутницу в юмористическом стиле, пошутив, что ее грудь ему никогда не нравилась.

Супруг знаменитости Игорь Макаров, с которым она находится в браке с 2013 года, заявил, что доволен результатом хирургического вмешательства, передавало Федеральное агентство новостей.