Посадка горящего самолета в США попала на видео

Вашингтон, 21 февраля. Частный самолет загорелся во время посадки в аэропорту «Дейтон-Бич» во Флориде.

Инцидент произошел в четверг около 12.25 по местному времени. На опубликованных кадрах видно, как частный самолет садится на «брюхо» и катится по взлетно-посадочной полосе. Из-за жесткой посадки из-под самолета вырываются языки пламени.

Однако после полной остановки огонь пропадает. К месту происшествия тут же прибывают пожарные расчеты, которые тушат дымящийся самолет.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время полоса, где произошла жесткая посадка, закрыта. Специалисты ликвидируют последствия происшествия и убирают разливы топлива.