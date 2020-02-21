Россия уведомила ОБСЕ о грубом нарушении прав человека в ситуации со Sputnik Эстония

Вена, 21 февраля. Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене уведомила организацию о грубом нарушении прав человека в ситуации со Sputnik Эстония. Об этом сообщил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В Вене 20–21 февраля прошла 19-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В рамках сессии российская сторона выступила с осуждением ситуации вокруг Sputnik Эстония.

«Мы эту позицию довели до коллег в Ассамблее и будем дальше настаивать на том, чтобы грубые нарушения прав человека, которые происходят в Эстонии, были прекращены. Иначе мы их сами прекратим», — заявил Толстой.

В декабре 2019 года сотрудников Sputnik в Эстонии вызывали в Службу безопасности для проведения «профилактических» бесед, в ходе которых им настоятельно рекомендовали прекратить работу в агентстве.

Позднее сотрудники Sputnik получили от эстонских правоохранителей прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если журналисты не разорвут трудовые соглашения с агентством до 1 января 2020 года. Таллин объяснил свои действия «санкциями», которые были введены ЕС в 2014 году против ряда лиц в России. При этом МИА «Россия сегодня», в которое входит Sputnik, никогда не вносилось в европейские санкционные списки. Руководитель портала Елена Черышева назвала действия властей Эстонии по отношению к журналистам Sputnik Эстония типичной цензурой.