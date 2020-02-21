Американский суд приговорил россиянку к тюремному сроку за контрабанду наркотиков

Вашингтон, 21 февраля. Россиянка Мира Тэрада приговорена к двум с половиной годам тюрьмы по делу о кокаине. Решение вынес американский суд.

Прокуроры просили для Тэрады три года и десять месяцев, адвокат предлагал ограничиться уже отбытыми 14 месяцами.

На слушаниях по приговору гражданка России выразила раскаяние в причастности к преступлению.

Мира Тэрада (ранее носила имя Оксана Вовк) была задержана на территории Финляндии в конце 2018 года, летом прошлого года ее экстрадировали в США, напомнил телеканал «360». Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, избежав значительно более тяжкого обвинения в контрабанде примерно килограмма кокаина.

По делу также проходит ее бывший супруг Алет Тэрада. Его экстрадировали из России, он признал свою вину в американском суде.