Плющенко ответил на слухи о любовнице из Петербурга

Москва, 21 февраля. Олимпийский чемпион по фигурному катанию, супруг российского продюсера Яны Рудковской Евгений Плющенко прокомментировал слухи о своей любовнице из Санкт-Петербурга.

Напомним, в прошлом году в СМИ появилась информация о том, что у спортсмена якобы есть отношения на стороне. Плющенко заявил, что подобные фейки носят заказной характер. Он подчеркнул, что в ближайшее время выяснит, кому нужна эта кампания по дезинформации. С точки зрения фигуриста, журналистов «несет не в ту сторону». Евгений Плющенко даже нанял адвоката, чтобы оформить судебный иск за клевету.

«Вот мне постоянно рисуют какую-то любовницу в Петербурге, то с певицей некой у меня роман. Я уже привык к этому, через это много раз проходил», — сказал спортсмен.

Также он вспомнил о конфликте с тренером Этери Тутберидзе из-за Алины Загитовой. С точки зрения Плющенко, конфликт можно было решить без придания его огласке.

Блогер Лена Миро ранее упрекнула продюсера Яну Рудковскую в чрезмерном использовании фотошопа. По ее мнению, Рудковская в Instagram и в жизни — два абсолютно разных человека. По мнению Миро, супругу Рудковской, фигуристу Евгению Плющенко, не повезло с женой. Во-первых, как считает блогер, продюсер «некрасивая», во-вторых, «откровенно дурная». Она выразила надежду на то, что у профессионального спортсмена есть красивая и адекватная любовница.