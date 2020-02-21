Спикер ЛНА Ахмад Мисмари подвел итоги Межплеменного форума в Тархуне

Бенгази, 21 февраля. Спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари сделал официальное заявление по итогам встречи делегатов на Межплеменном форуме в Тархуне.

Старейшины, лидеры местных племен, шейхи и представители разных городов и районов Ливии 19 и 20 февраля обсуждали в Тархуне возможные пути урегулирования ливийского конфликта.

«Форум носил принципиальное значение и подтвердил стремление ливийского народа к миру и неприемлемость иностранной интервенции со стороны Турции. Генеральное командование подтверждает категорическое неприятие любого отрицания права ливийского народа на безопасную, суверенную и демократическую страну», — заявил Ахмад Мисмари.

Официальный спикер Ливийской национальной армии отметил, что в дни проведения съезда, несмотря на мирный характер мероприятия и договоренности о прекращении огня, был зафиксирован ряд провокаций со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Отметим, один из шейхов-участников форума в результате артобстрела со стороны ПНС был ранен.

«Силами ЛНА был отражен удар беспилотных летательных аппаратов противника в пригородной зоне Тархуна. ЛНА продолжает требовать от ПНС прекратить провокации и соблюдать режим прекращения огня. Военные не нарушают перемирие и только точечно отвечают на агрессивные действия боевиков ПНС и турецких наемников», — сказал Мисмари.

В заключении он отметил, что ЛНА будет продолжать усилия по обеспечению соблюдения закона до тех пор, пока все ливийцы без исключения не придут на выборы, чтобы избирать своих представителей.