Эрдоган «играет мускулами» перед предстоящими переговорами по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил, что сложившуюся ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно назвать войной. О том, почему столь резкие риторические ходы турецкий лидер делает именно сейчас — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Война Эрдогана

В частности, Эрдоган уверен, что глава Сирии Башар Асад организовал в стране режим насилия.

«Мы уже начали там (в Идлибе — прим. ФАН) свои действия», — заявил турецкий президент.

Руководитель Турции добавил, что вечером 21 февраля он собирается созвониться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить обострившуюся ситуацию в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что результат этого разговора определит дальнейшие решения Турции, которая не собирается отходить от своих позиций.

По информации Эрдогана, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили главе РФ провести 5 марта в Стамбуле четырехстороннюю встречу по урегулированию ситуации в Сирии.

В н также подчеркнул, что турецкое государство сохранит военное присутствие в регионе.

«То, что происходит в Идлибе, может быть охарактеризовано словом «война». Мы уже начали там свои действия», — сказал Эрдоган.

Неудача под Найрабом

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Минобороны РФ накануне сообщил, что при поддержке артиллерии турецких вооруженных сил террористам удалось на время прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА) на севере страны. Атаки велись со стороны Идлиба и Сармина.

В ответ российская авиация по просьбе сирийской стороны атаковала формирования террористов, перешедших в наступление в районе Кминаса и Найраба. Су-24 ВКС РФ нанесли удар по прорвавшимся вооруженным боевикам, среди которых находились члены группировок «Национальный фронт освобождения» и запрещенных в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Таухид валь-Джихад».

Игра мускулами

По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, которое он высказал в беседе с ФАН, жесткая риторика Эрдогана - повышение ставок перед возможными предстоящими переговорами.

«У него сейчас должен пройти разговор с Путиным. Естественно, тут идет за счет таких заявлений повышение ставок. В каком-то смысле это игра мускулами. Но при этом, очевидно, что то, что творится уже в Сирии — это совершенно неприемлемо, тем более поддержка боевиков турецкой артиллерией. Это выходит за рамки просто риторики и превращается в такую довольно проблематичную ситуацию», — заявил Онтиков.

Также востоковед отметил, что для каких-либо выводов стоит дождаться переговоров по Сирии в том или ином формате, если таковые, конечно, состоятся.