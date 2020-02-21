Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе

Анкара, 21 февраля. Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщила администрация Эрдогана.

«Эрдоган и Путин подтвердили по телефону приверженность всем ранее достигнутым договоренностям по Сирии»,— цитирует ТАСС сообщении администрации турецкого лидера.

Ранее о том, что Москва и Анкара поддерживают «здоровый диалог» по Идлибу, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN Turk.

«Наши военные на местах в Идлибе поддерживают здоровый диалог. Контакты с Россией по Идлибу будут так же продолжены», — сказал Акар.

Напомним, Турция, Россия и Иран выступают странами-гарантами мирного процесса в Сирии. Вместе с Москвой и Тегераном Анкара обсуждает меры по урегулированию сирийского кризиса в рамках астанинского переговорного процесса. При этом Турция нарушает свои обязательства в рамках международных соглашений, оказывая поддержку террористам, воюющим против Сирийской арабской армии в зоне безопасности Идлиб.