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Дибров после микроинсульта поклялся Малышевой бросить курить

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Дибров после микроинсульта поклялся Малышевой бросить курить

Москва, 21 февраля. Телеведущая Елена Малышева навестила своего коллегу Дмитрия Диброва, которого накануне поразил микроинсульт. Об этом медик рассказала на своей странице в Instagram, выложив совместный снимок.

Ведущая медицинских программ отметила, что Дибров хорошо себя чувствует и даже играет на банджо, который ему ранее привезла жена.

«В руках банджо! Играет и поет прямо в больнице! Только в специальных наушниках. Поэтому слышит себя только он», — написала она.

По ее словам, Дибров не намерен расслабляться в больничной палате, планируя разучить новую композицию и даже написать книгу.

«Ты сказал, что в больнице разучишь что-то новое на своем прекрасном банджо. А также напишешь книгу. Все это за одну неделю! Выздоравливай скорей!» — обратила внимание Малышева.

Кроме того, медик сообщила, что Дибров пообещал ей завязать с курением, из-за которого, вероятно, и произошел микроинсульт.

«Больным не выглядит, но поклялся бросить курить», — заявила телеведущая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навестила больного @dibrovdmitry. Выглядит хорошо. На столе – ростовские разносолы, армянская брынза и шоколадные конфеты. В руках банджо! Играет и поет прямо в больнице! Только в специальных наушниках. Поэтому слышит себя только он. Больным не выглядит, но поклялся бросить курить. Как же здорово было поговорить с прекрасным Дмитрием Дибровым!!! В тишине больничной палаты. Нажав на паузу в бешенном ритме жизни. Какой же прекрасный он собеседник! А какой мужчина! Димочка! Ты сказал, что в больнице разучишь что-то новое на своем прекрасном банджо. А также напишешь книгу. Всё это за одну неделю! Выздоравливай скорей! Если вы хотите сказать Дмитрию Диброву добрые слова, вы можете сделать это в его личном блоге. А от меня и от всех, кто дружит с Димой, пожелания здоровья и поздравления с праздником. Казаки не сдаются!❤️

A post shared by Елена Малышева (@malysheva.live) on

Дибров в ответ выложил похожий снимок, заметив, что находится «под наблюдением профессора кардиологии Малышевой».

«Вот такое у нас в Боткинской течение болезни!» — подписал фотографию шоумен.

Напомним, Дмитрий Дибров был госпитализирован 17 февраля после того, как потерял сознание на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне» в московском кинотеатре «Октябрь». Врачи диагностировали у телеведущего микроинсульт, передавало Федеральное агентство новостей.

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Источник: Instagram
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