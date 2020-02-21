Протесты против эвакуации украинцев из КНР удалось погасить

Киев, 21 февраля. Ситуация вокруг санатория Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области стабилизировалась, протесты против размещения в санатории эвакуированных из Китая украинцев удалось погасить.

«Сейчас здесь все спокойно», — сообщил корреспондент телеканала NewsOne с места событий.

Массовые протесты вспыхнули в поселке Новые Санжары из-за решения киевских властей разместить в санатории в поселке эвакуированных из Китая граждан Украины в связи со вспышкой коронавируса. Еще до прибытия эвакуированных украинцев местные жители устроили беспорядки, выступая против размещения якобы «инфицированных» соотечественников.

Накануне, 20 февраля, на Украину прибыл самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами. Эвакуированных доставили в медицинский центр Национальной гвардии Украины. Местные жители забросали автобусы с прибывшими из Китая украинцами камнями. Глава МВД Украины Арсен Аваков накануне прибыл на место массовых беспорядков и призвал людей не быть скотами. Ранее сообщалось, что украинская полиция возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в поселке Новые Санжары.

Украинка сняла на видео, как живут «заключенные» в «Новых Санжарах». Эвакуированные из КНР граждане Украины пожаловались на душ, бьющий током, и незакрывающийся номер со сломанной дверью.