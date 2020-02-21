Сатановский рассказал о рычагах давления на Турцию, которые должна использовать Россия

Москва, 21 февраля. Россия имеет эффективные рычаги давления на Турцию, которыми должна воспользоваться, чтобы в Анкаре пересмотрели позицию по сирийскому вопросу. Так считает политолог и востоковед Евгений Сатановский.

По мнению эксперта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ужесточил политику по Сирии из-за грядущих выборов 2023 года. Его резкие высказывания произносятся на фоне экономического кризиса в стране. В 2019 году турецкий ВВП вырос всего на 0,2%, а жители страны все чаще рассчитываются иностранной валютой из-за обвала лиры, передает «Экономика сегодня».

Несмотря на это, Эрдоган готов к санкциям других государств, если они будут вводиться странами, которые не имеют большого значения для турецкой экономики.

«[Эрдоган] готов даже на санкции — небольшие. Но на всеобъемлющие, как у нас были после сбитого самолета, не готов. С американцами он поругаться еще готов, а с нами очень вредно для здоровья», — считает Сатановский.

Он отметил, что Россия должна использовать этот расклад, чтобы заставить Анкару пересмотреть свои взгляды на ситуацию в Сирии.

«Экономика — абсолютная ахиллесова пята Эрдогана. У него безработица в конце 2019-го была 13,4%. И здесь ему надо играть между нагнетанием обстановки и сохранением нормальных отношений с нами», — сказал политолог.

Напомним, в январе 2020 года в сирийской провинции Идлиб обострилась ситуация. После попыток введения режима прекращения огня, террористические группировки, часть из которых контролирует Турция, лишь усилили атаки позиций правительственных войск Сирии, а также гражданской инфраструктуры.

В ответ Сирийская арабская армия начала успешное наступление, взяв под контроль стратегически важный город Серакиб.

20 февраля российская авиация остановила прорвавшихся боевиков, уничтожив несколько единиц техники джихадистов.