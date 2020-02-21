Сын Яковлевой показал, как выглядит без татуировок на лице

Москва, 21 февраля. Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных показал подписчикам в Instagram фотографии, на котором он запечатлен без татуировок на лице. Вопросы фолловеров о спрятанных татуировках вывели Шальных из себя.

Молодой человек участвовал в проекте студентов-телевизионщиков РГГУ. По условиям эксперимента, 27-летнему Шальных необходимо было предстать перед камерой без татуировок. Результат работы гримеров, которым явно пришлось сильно постараться, чтобы спрятать татуировки на лице, сын знаменитой актрисы показал в своих соцсетях.

Шальных признался, что ему не было интересно посмотреть, как сейчас бы он выглядел без «картинок» на лице. Молодой человек остался доволен результатами работы гримеров.

«Прикольно получилось. Мешков под глазами правда не хватает. В них так удобно прятать всепоглащающее разочарование. И бледновато вышло», — написал сын народной артистки России.

Позднее в «сторис» молодой человек записал обращение к интернет-пользователям. Его в очередной раз разгневали вопросы фолловеров о татуировках. Шальных не стеснялся в выражениях и сравнил хейтеров с недалекими геймерами, которые отстали от времени и не успели «апгрейднуться».