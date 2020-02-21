Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети

Лондон, 21 февраля. Британка, спела в подземном переходе хит Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась» и стала звездой Интернета. Ролик с ней набрал 24,5 миллионов просмотров Twitter всего за три дня.

Ролик опубликовал в своем микроблоге журналист Кевин Фрешуотер. Видео он снимал для своего онлайн-шоу, в котором просит случайных прохожих завершить строчку из какой-нибудь известной песни.

На кадрах записи можно видеть, как Кевин останавливает в переходе неизвестную женщину, напевает начало песни Shallow и протягивает микрофон в ее сторону. Незнакомка сначала смущается, но потом начинает петь, а пораженный Фрешуотер просит ее не останавливаться.

Позже журналист сообщил, что участницей онлайн-шоу оказалась профессиональная певица и автор песен Шарлотта Обери. Как отмечает «Ридус», восхищенные пользователи быстро нашли страницу Шарлотты в Instagram. Меньше чем за сутки на нее подписались более 120 тысяч человек. А почти под каждым постом появилось множество теплых слов и комплиментов от новых фанатов. Сама Шарлотта призналась, что приятно шокирована таким вниманием к своей персоне и вскоре обязательно порадует новых подписчиков своим творчеством.