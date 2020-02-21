Трамп назвал дезинформацией заявления о «вмешательстве» России в выборы США

Москва, 21 февраля. Американский президент Дональд Трамп назвал очередной «кампанией по дезинформации» сообщения о «вмешательстве» России в грядущие президентские выборы в США. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе. Утверждается, что Россия предпочитает меня любому кандидату из ничего не делающих демократов, которые спустя две недели все еще не могут посчитать свои голоса в Айове», — написал глава Белого дома.

Президент США назвал появившиеся недавно в СМИ заявления обманом и фейком.

Представители разведывательного сообщества США на брифинге в Палате представителей Конгресса заявили, что Россия вновь «вмешивается» в президентские выборы. Цель Москвы якобы заключается в том, чтобы добиться переизбрания президента Дональда Трампа на новый президентский срок. Как сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники, брифинг прошел 13 февраля, после его проведения американский президент обрушился с критикой на директора национальной разведки Джозефа Магуайра, который вскоре был уволен.

Писатель и радиоведущий Армен Гаспарян в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил уверенность в том, что России стоит ждать новых санкций из-за обвинений во вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года.